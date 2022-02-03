為新iPhone作準備？近10萬員工留守富士康不回鄉

內媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)最大的iPhone代工廠商富士康為鼓勵員工於新年期間留守生產線，將給予每名留職員工額外最多3,000元人民幣的獎金；據富士康社交媒體貼文中指出，鄭州廠房有近10萬人留守。

據報，富士康鄭州廠房為最大的iPhone生產基地之一，反映iPhone的產能將得到保障，包括早前傳出將於今年3月推出的新一代iPhone SE(暫名iPhone SE3)。另有消息指，早前有3款型號為A2595、A2783及A2784的新手機「現身」至蘋果進口至印度的官方文件目錄中，被指為新一代「平價版iPhone」，價格僅為300美元(約值2,340港元)；今代的iPhone SE 2020的售價為399美元(香港官網售價為3,399港元)。

不過，該售價尚未附加印度當局的關稅及其他稅項，故零售價必定高於300美元。早前有報道指出，第三代的iPhone SE將繼續使用前代設計，即包括有Touch ID的實體主頁按鍵，屏幕大小亦維持4.7寸；惟配備與去年底剛推出的iPhone 13同款的A15晶片，並具有5G功能，相機模組則較上一代SE有輕微提升。

分析指，該機型為蘋果搶佔中端手機市場的「撒手鐧」，將有助蘋果爭取全球大約14億使用中低端Android手機的用戶「轉台」，並吸引約3億名使用舊款iPhone用戶換新機。