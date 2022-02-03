將軍澳都會駅三房970萬易手　略低市價3%

各區二手屋苑虎年繼續「開齋」。將軍澳都會駅有三房單位以約970萬元售出，成交價略低市價約3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑透露，鰂魚涌康怡花園本月首宗成交為A座中層10室，實用面積約497方呎，兩房間隔，以約790萬元成交，實用呎價約15,895元。原業主於1989年以約99.5萬元購入，轉手帳面獲利約690.5萬元，物業升值約近7倍。

●美聯周永業指，筲箕灣形薈1A座中層F室，實用面積約298方呎，採開放式間隔，成交價約598萬元，實用呎價約20,067元。 原業主於2016年10月以約610萬元購入，轉手帳面虧損約12萬元，幅度約2%。

－－－－－－

九龍區

●富誠地產客戶主任曾遠東透露，藍田公屋德田邨德瑞樓低層1室，實用面積約381方呎，兩房間隔，附有裝修，座向西南，外望園景，在新年假期間，以綠表價售約298萬元，實用呎價約7,822元。據了解，原業主於2019年3月以約43萬元購入，打算移民，所以放售單位，現轉手帳面獲利約255萬元，持貨3年升值近6倍。

●香港置業吳仁傑稱，Oasis Kai Tak 5座低層B室，實用面積約533方呎，兩房連工作間間隔，向西南，以約1,360萬元獲年輕情侶買家承接，呎價約25,516元。原業主於2017年10月以約1,169萬元購入，帳面賺約191萬元，物業升值約16%。

－－－－－－

新界區

●香港置業劉浩勤表示，將軍澳都會駅9座低層H室，實用面積約650方呎，三房間隔，向東南，外望園景，以約970萬元成交，呎價約14,923元，成交價略低市價約3%。原業主於2007年12月以約405萬元購入，轉手帳面獲利約565萬元，物業升值約1.4倍。

●中原伍錦基稱，將軍澳維景灣畔6座低層A室，實用面積約515方呎，兩房間隔，以約820萬元成交，呎價約15,922元。原業主於2011年以約372.8萬元購入，轉手帳面獲利約477.2萬元，升值約1.2倍。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣海欣花園5座高層G室，實用面積約463方呎，兩房間隔，以約720萬元成交，實用呎價約15,551元。原業主於2011年1月以約266萬元購入，現轉手帳面獲利約454萬元，物業升值約1.7倍。

●祥益地產黃慶德稱，屯門新屯門中心6座中層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，以約536.8萬元成交，實用呎價約11,798元。原業主於2010年以約138.5萬元購入，轉手帳面獲利約398.3萬元，升值約2.9倍。