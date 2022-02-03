英倫銀行上調利率1/4厘　18年來首次連續加息

加息潮來勢洶洶！正當美國聯儲局蓄勢加息，大西洋彼岸的英倫銀行則一如預期調高利率0.25厘至0.5厘，加息幅度比上次大0.1厘，更是2004年之後首次連續兩次議息會議都加息，還啟動「縮表」！

英倫銀行的貨幣政策委員會(MPC)以5票贊成對4票反對加息0.25厘，乍看之下不像去年12月中以8:1加息0.15厘般一致，但原來那些「異見人士」不是反對加息，而是想乾脆加息0.5厘至0.75厘，內部「鷹味」比加息本身更勁，現預期英國利率在明年中升至1.5厘左右。

不僅如此，該會更一致決定開始減持英國國債和投資級別非金融企業英鎊債券，兩者操作而言都是不再將從到期資產回籠的資金再投資，還會尋求最快在明年底沽清前述企債！該行截至周三持有8,750億英鎊英國國債和200億英鎊的投資級別非金融企業英鎊債券。

究其原因，可能是該行把「今年4月通脹見頂」的具體預測進一步調高至7.25%左右，並指英國核心通脹勢因為全球貨物樽頸升得更勁。事實上，英國早前宣布全面取消防疫措施，叫國民準備與新冠病毒共存，上月綜合採購經理指數(PMI)意外上升0.6個百分點至54.2，其中服務業升至54.1，跟市場預期降至53.3，以及歐元區同月服務業PMI跌兩個百分點至51.1，拖累綜合PMI跌一個百分點至52.3相反。

英倫銀行亦預期，Omicron變種病毒對經濟的衝擊「有限且短期」，英國國內生產總值(GDP)將在本月和下月復甦，季內就會收復疫情前水平。