蓄勢待發！發展商陸續部署農曆年假後推盤

雖然新盤市場於踏入虎年後，暫僅錄3宗成交，交投氣氛偏靜。不過，一眾發展商已經陸續部署農曆年假期後推盤。其中，長沙灣項目公布加推68伙，同時沙田有豪宅項目落實下周招標發售12伙。

●元朗站The YOHO Hub兩房1,000萬沽

●鰂魚涌THE HOLBORN開放式戶呎價約28,307元

●映築加推68伙 擬新年假期後開售

新價單提供68伙，實用面積介乎322方呎至377方呎，包括60伙兩房及8伙兩房連儲物室間隔。售價方面，維持最高5%直減折扣，折實平均實用呎價為23,316港元，折實價介乎689.98萬元至945.53萬元，折實呎價由20,972元至25,189元。

●沙田畢架‧金峰年初七招標發售12伙

資料顯示，上述12個即將發售的單位分別位於第1座2樓全層6伙及第1座7樓全屬6伙。單位實用面積由1,019方呎至1,337方呎，均屬三房間隔，戶戶設私人升降機大堂。招標期由2月7日至3月31日，期間每日上午10時招標，下午5時截標。

●啟德嘉峯匯農曆新年後推售4座花園洋房

温偉明透露，上述4座洋房面積由3,183至3,220方呎，為四套房間隔。至於另外四個大型項目則包括涉逾2,000伙的港鐵錦上路站項目，涉逾2,100伙的啟德第4A區1號項目、涉逾2,000伙的啟德第4A區2號項目及涉約1,880伙的將軍澳日出康城第11期項目，均屬與其他發展商合作的項目。

對於整體市況方面，他表示，去年全年一手成交量約1.72萬宗，按年上升約18%，成交量已回復至正常水平，反映樓市未有受疫情影響。而剛過去的1月份樓市交投放緩，主要是由於受突如其來的第5波疫情及農曆新年的影響，令大部分發展商將推盤大計延至新年後。不過，由於香港仍然有強勁剛性需求，相信成交量將會明顯回升，樓價會平穩發展，料市區及鐵路項目會較受追捧，預期今年樓價將有3至5%升幅。

●旺角利奧坊第4期部署首季推出