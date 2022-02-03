蓄勢待發！發展商陸續部署農曆年假後推盤
2022年02月03日 20:17
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雖然新盤市場於踏入虎年後，暫僅錄3宗成交，交投氣氛偏靜。不過，一眾發展商已經陸續部署農曆年假期後推盤。其中，長沙灣項目公布加推68伙，同時沙田有豪宅項目落實下周招標發售12伙。
●元朗站The YOHO Hub兩房1,000萬沽
新鴻基地產(00016)的港鐵元朗站The YOHO Hub，周四(3日)、農曆年初三錄得第2座18樓D室的成交，實用面積487方呎，兩房間隔，成交價1,000.2萬元，呎價約20,538元。
●鰂魚涌THE HOLBORN開放式戶呎價約28,307元
恒基地產(00012)旗下鰂魚涌THE HOLBORN，新近錄得今年首宗「開齋」成交。項目A座19樓A7室，實用面積229方呎，採開放式間隔，以約648.2萬元成交，呎價約28,307元。
●映築加推68伙 擬新年假期後開售
虎年伊始，有項目開出紅盤後公布加推。恒基地產(00012)與市建局合作發展的九龍長沙灣映築，首兩輪銷情報捷，沽出204伙。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，為回應市場需求，周四(3日)、農曆年初三公布推出5號價單，共68伙單位，並擬定於新年假期後開售。
新價單提供68伙，實用面積介乎322方呎至377方呎，包括60伙兩房及8伙兩房連儲物室間隔。售價方面，維持最高5%直減折扣，折實平均實用呎價為23,316港元，折實價介乎689.98萬元至945.53萬元，折實呎價由20,972元至25,189元。
●沙田畢架‧金峰年初七招標發售12伙
農曆新年假期期間，有發展商急不及待展開推盤步伐。遠東發展(00035)旗下沙田大埔公路豪宅項目畢架‧金峰，周四(3日)上載最新銷售安排，落實於下周一(7日)、農曆年初七「人日」起招標發售12個單位，成為虎年首個招標發售的項目。
資料顯示，上述12個即將發售的單位分別位於第1座2樓全層6伙及第1座7樓全屬6伙。單位實用面積由1,019方呎至1,337方呎，均屬三房間隔，戶戶設私人升降機大堂。招標期由2月7日至3月31日，期間每日上午10時招標，下午5時截標。
●啟德嘉峯匯農曆新年後推售4座花園洋房
發展商為虎年的推盤大計磨拳擦掌。嘉華國際(00173)營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，集團年內將有四個大型全新項目推售，涉及逾8,000伙。其中，啟德嘉峯匯將於農曆新年後，正式推出4座花園洋房發售。
温偉明透露，上述4座洋房面積由3,183至3,220方呎，為四套房間隔。至於另外四個大型項目則包括涉逾2,000伙的港鐵錦上路站項目，涉逾2,100伙的啟德第4A區1號項目、涉逾2,000伙的啟德第4A區2號項目及涉約1,880伙的將軍澳日出康城第11期項目，均屬與其他發展商合作的項目。
對於整體市況方面，他表示，去年全年一手成交量約1.72萬宗，按年上升約18%，成交量已回復至正常水平，反映樓市未有受疫情影響。而剛過去的1月份樓市交投放緩，主要是由於受突如其來的第5波疫情及農曆新年的影響，令大部分發展商將推盤大計延至新年後。不過，由於香港仍然有強勁剛性需求，相信成交量將會明顯回升，樓價會平穩發展，料市區及鐵路項目會較受追捧，預期今年樓價將有3至5%升幅。
●旺角利奧坊第4期部署首季推出
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊第4期項目部署今年首季出擊。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，部門虎年首個部署推出的項目為利奧坊第4期，涉逾600伙，預計於第一季推出，而下半年將會聚焦於啟德跑道區的4個合作項目。