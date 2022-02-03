歐央行維持利率不變　料通脹壓力年內緩解

歐洲央行維持三大關鍵利率不變，符合預期，其中主要再融資利率0%；存款便利利率-0.5%；邊際貸款利率0.25%。議息結果公布後，交易員押注歐洲央行9月份前加息20個基點，之前預估為10個點子；12月份將加息40個點子。

歐洲央行行長拉加德表示，1月份的通脹率令人意外，料高通脹維持時間料長於此前預期，歐央行在做決策時，將基於數據，不會匆忙做出政策決定，相信通脹將在今年得到緩解，該行已做好了適時調整所有工具的準備。

拉加德表示，供應鏈瓶頸可能開始緩解的迹象，能源價格仍然是通脹上升的主要原因，勞動力市場狀況進一步改善，薪資增長總體放緩。

對於買債計劃，歐洲央行重申2022年放緩資產購買的承諾，即今年第二季度將以每個月400億歐元的速度實施資產購買計劃，第三季度以每個月300億歐元的速度買債；從10月起每個月買債200億歐元。

第一季度的緊急抗疫購債計劃(PEPP)購買速度將低於之前幾個季度，該項目的淨購新債將於3月如期結束，但如有必要，可以恢復PEPP計劃下的淨買入。同時，將至少在2024年底之前對PEPP計劃到期債券進行再投資。