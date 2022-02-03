【另類啟示】掌握企業舵手運勢　虎年投資添勝算

人生運勢盛衰興替，十二生肖裏，每個生肖都附帶天生的性格特徵。在過去的一年，全球5大富豪有的經歷了重大變革。有人負面消息纏身「隱身」多時，有人用一句話叱咤股壇。虎年伊始，富豪們所屬的生肖將迎來好運勢，還是艱難的一年？流年變更對他們所帶領的企業又有甚麼影響？當中對投資有何啟示？

●朱克伯格1984年出生 肖鼠

屬鼠者在2021「太歲相合」年，事業運勢旺盛，工作上有貴人的關照，業務上會有大突破，財運收入水漲船高。對於Facebook（Fb）創始人朱克伯格（Mark Zuckerberg）而言，去年是重要的里程碑。

Fb於去年10月宣布改名Meta進軍元宇宙，利用擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、人工智能等技術打造新世代，引發未來產業趨勢的探討。公司預告將斥資100億美元構建所需技術，目標覆蓋規模達到10億人。

業務有新突破，但Fb去年負面新聞不斷。10月份，旗下一眾應用程式遭遇大規模死機全部癱瘓；同月Fb吹哨者踢爆公司為賺錢「放任假資訊流竄」。至年底，Fb又被指組織說客在敏感議題向美國民主、共和兩黨挑撥離間，試圖阻止兩黨為社交媒體制訂更嚴格的監管法規。朱克伯格更被美國某雜誌評選為「年度惡人」（scoundrel of the year），指Fb令世界變得更愚蠢、醜陋和更糟糕。

踏入2022年虎年，屬鼠者好運有所延續，但並未有更多吉星守護，凡事要靠自己親力親為。Meta全力押注元宇宙事業，但硬體、軟體技術皆尚未成熟，眾多企業試圖搭上元宇宙發展的快車，當中Meta想要搶市佔成為一哥相信要再加把勁。運勢上，虎年受凶星的干擾較多，易犯小人和破財。朱克伯格在去年底捲入眾多是是非非，凶星作祟，2022年可能繼續受流言蜚語所纏繞。

●巴菲特1930年出生 肖馬

屬馬人士去年財運麻麻，有代表破財的「小耗」星阻礙，有機會遇到小偷。「股神」巴菲特去年果真慘墮騙局，成為了由一家美國太陽能公司老闆策劃的超級「龐氏騙局」受害者，損失金額達3.4億美元（約26.5億港元），此案更為加州東部地區史上規模最大的欺詐案。

很不幸，巴菲特的投資旗艦巴郡業績亦未算理想，去年第三季純利按年大跌65.67%，至103.44億美元，反映該企期內投資回報平平，儘管坐擁創紀錄的1,492億美元現金儲備但未有善用。去年巴郡股價上漲約30%，略高於標普500指數約27%的漲幅。

雖然如此，巴菲特奉行睇長線的價值投資，故生肖運程對他造成影響有限。屬馬者將迎來幸運的2022年，午馬與寅虎「三合」，如身邊有貴人相扶，使一切變得順利。

隨着投資者繼續從高增長股票轉向更安全的投資，巴郡有望成為下一個市值超越萬億美元的公司。該公司A股踏入2022年即創下歷史新高，市值突破7,000億美元。《福布斯》富豪榜資料顯示，巴菲特目前身價為1,140億美元，是全球第八大富豪。

另外，巴菲特重注蘋果公司股票勁賺，亦帶挈其身家飆升，投資者可參考巴菲特持股窺探未來投資機會。據巴郡向美國證券交易委員會（SEC）呈交13F文件，該公司去年第三季重倉股Apple、美國銀行、美國運通及可口可樂，持股量分別佔組合的42.73%、14.6%、8.65%及7.14%。公司期內又斥29.1億美元，增持24%能源公司雪佛龍股份。

歸根究柢，生肖分析只是一種參考，一個人能達到甚麼樣的人生高度，還是要靠自己的努力，當好運到來時，就要好好把握。

●庫克1960年出生 肖鼠

面對疫情、加息在即等不確定性，蘋果公司（Apple Inc.）仍被視為資金避風港。行政總裁庫克去年獲吉星拱照，生肖屬鼠的他，在「太歲相合」年各項事情都較理想。受惠銷售及盈利增長，Apple股價在去年下半年開始拾級而上，連番破頂，踏入2022年首周即躍升為全球首家3萬億美元市值的公司。

去年，蘋果公司推出的iPhone 13等一眾新產品，均受到大家喜愛。據最近一季業績報告，蘋果公司第四季收入達到834億美元，打破歷來9月季度收入紀錄，按年上升29%。

iPhone 13系列大受歡迎，蘋果公司連續第二個月在中國獲手機銷量冠軍，去年11月市佔率達23.6%。中國已是iPhone僅次於美國的第二大市場。

2022年屬鼠者料有好運勢，而適逢驛馬年，有遷移、外出之象，相信蘋果公司都會繼續「外闖」，落力投資中國，或如傳聞中的秘密協議所說，公司會在中國進一步投資建設新零售店、研發中心和可再生能源項目，並在設備中多使用中國生產的部件。蘋果公司未來有望推出AR或VR頭盔以及汽車，這些預期為股價帶來刺激，延續強勢。

●馬斯克1971年出生 肖豬

近年肖豬的馬斯克獲某雜誌評為「2021年度風雲人物」，去年的他各樣事情都穩定順利。

但屬豬者2022年「破太歲」，今年運氣麻麻，要特別小心負面消息進一步浮面。縱使多家大行輪流唱好特斯拉（Tesla）前景，投資者須提防股價高處不勝寒。早前已有分析警惕，市場對特斯拉的狂熱，就是泡沫即將破滅的潛在案例，認為其股價遠超過目前本身的價值，不排除會經歷一波下行修正。

另邊廂，特斯拉在德國柏林附近建設歐洲首座「超級工廠」的計劃，原定於2021年下半年運作，但因政治、環保等糾纏一拖再拖。柏林廠最近獲特別許可生產2,000輛Model Y，而此等數目對特斯拉而言只是杯水車薪。目前柏林工廠存在用水申請問題。有關法庭訴訟首次聽證會將於2月11日舉行，市場預計工廠有望於2、3月正式開工。該廠終歸何時能夠量產，還看最終的裁決。

要留意，今年屬豬者有凶星「劫煞」，逢此星多是非、破財，身邊小人多，劫煞多者，能力愈強嫉妒者也愈多。

●馬雲1964年出生 肖龍

屬龍者捱過2021破太歲年，工作阻滯等已過去，2022年預測運勢較往年好。去年中概股捲起監管風暴，阿里於4月遭市監局重罰182億元人民幣，隨着更多監管政策出台，大型科技股「跌跌不休」。阿里股價去年跌48.8%，馬雲身家亦急速縮水。

由於屬龍者在2022年沒有吉星，並無外來助力，凡事都要靠自己。中國監管政策這宏觀政策未能自行解決，阿里只好着手處理「內憂」，重整業務與管理結構，宣布首席財務官（CFO）換人，大力拓展海外市場以挽回頹勢。但事業上還要提防凶星暗中作祟，今年易遭小人嫉妒、中傷誹謗，對事業發展構成阻力，尤其須提防電商同行競爭對象，或趁機搶攻突圍。