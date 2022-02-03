美股全線向下　Fb母企Meta開市冧逾26%

Facebook母公司Meta股價暴瀉，拖累以科技股為主的納指周四(3日)早段曾瀉375點，低見14,042點。市場氣氛欠佳下，道指跌276點，低見35,353點；標指跌75點，低見4,514點。

Meta第四季度業績表現遜預期，Facebook用戶增長停滯，預計2022年首季業績按年增速將受到美國通脹等不利影響。自周三(2日)發布業績後，已遭近12間投行下調目標價；周四開市早段曾挫26%。

其他社交媒體Twitter跌6.71%，Snap跌約20%創2020年9月份以來即市新低，約會軟件Bumble跌3.82%。

Evercore ISI指，隨着科技股走弱、大宗商品價格上升和信貸息差擴闊，美股或再跌17%，不看好「科技女股神」伍德旗下基金ARK Investment(ARK)，直言是「恐慌的總和」，料其將再下跌18個月。

藥廠默克公布，上季收入按年增長23.5%至135.21億美元，經調整每股盈利按年增長83.67%至1.8美元，勝預期，本年經調整每股盈利指引介乎7.12至7.27美元，稍遜預期，收入561億至576億美元，以中位數計增長11.67%。抗癌藥「Keytruda」銷售在所有藥物中佔比最高，佔上季整體約38%；HPV疫苗「Gardasil」及「Gardasil 9」收入按年大增53.1%至15.28億美元。

默克的新冠肺炎口服藥「Molnupiravir」期內獲批准使用，上季收入為9.52億美元，佔整體約7%，預料今年銷售將達50億至60億美元(約390億至468億港元)，財務總監稱有信心實現銷售目標，該企股價跌2.79%。

串流音樂平台Spotify上季收入按年增24.03%至26.89億歐元，虧損按年收窄68.8%至3,900萬歐元，每股虧損0.21歐元，均勝預期，主要是因新播客(Podcast)節目廣告收入增加及高級付費用戶按年增加16.12%至1.8億人。

不過，公司料今季付費用戶只有1.83億人，遜預期。財務總監表示，雖然不再給予全年付費用戶指引，但相信今年付費用戶增長與去年相若。該股跌15.06%

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少2.3萬至23.8萬人，低過預期，連續第3周下跌；截至前周止持續申領人數則減少4.4萬至162.8萬，略高過預期。