東方日報B1：Meta股價曾瀉26%　史上最傷

率先宣布進軍「元宇宙」領域的Facebook(Fb)、Instagram(IG)及WhatsApp母公司Meta上季盈利按年倒退，為相隔9季首次，連同本季業績指引差過市場預期，股價周四(3日)早段暴瀉最多26.6%，低見237.07美元，創史上最大單日盤中跌幅，成為繼Netflix後另一家因業績「交唔到貨」而估值大冧的美國巨型科企。

其他社交媒體股也難逃一劫，Snapchat母公司Snap周四早段瀉20.42%，Pinterest和Twitter分別插12.14%及7.31%。

業績公告顯示，Meta上季純利按年倒退8.32%至102.85億美元，每股盈利按年跌5.41%至3.67美元，差過市場預期；更預測今季收入介乎270億至290億美元，同遜市場預期，亦即按年增速放緩到3至11%，可能是公司2012年上市後最慢。

Fb等核心社交媒體收入上季按年增長19.88%至327.94億美元，其中99.52%都是廣告收入。營運總監桑德伯格直言廣告商上季「呻」全球供應鏈中斷、勞動力短缺和通脹壓力，跟Snap之前的說法差不多，市場憂慮這些風險會繼續不利商家的廣告預算。

蘋果公司(Apple Inc.)去年修訂iOS平台私隱設定，將增加社交媒體平台投放針對性廣告和衡量廣告效果的阻力，由於一年前有關監管變化還沒有生效，意味其影響將反映在今季業績上，並持續衝擊其廣告定價能力，Meta財務總監Dave Wehner更估計今年有關收入損失是「100億美元」級數，但由於客戶廣告需求仍在，公司正重新建立大量廣告基礎設施，繼續推出新的廣告衡量和商務工具。

堪稱中國科技招牌的短片平台抖音也是Meta的重大威脅。為應對抖音海外版TikTok繼續爭奪用戶時長，Meta的社交平台亦進軍短視頻領域，並將業務轉移至主打短視頻產品Reels，因用戶逐漸傾向使用這些變現率較低的產品，尤其年輕用戶，短期將拖累收入增長放緩。不過，公司強調，目前Reels是增長最快的項目，變現率未來相信會有所改善，口脗甚似近期紛紛加碼投資的中資科企。

事實上，Fb用戶增長陷入停滯，上季月活躍用戶(MAU)及日活躍用戶(DAU)均遜預期，朱克伯格重申要讓旗下應用程式給年輕人最好的服務。該公司預計，今年資本支出約290億至340億美元，用於資料中心、伺服器、網路基礎設施和辦公設備的投資，也反映公司在人工智能（AI）和機器學習方面的投資將顯著提升。

瑞信將Meta目標價劈近22%至336美元，指公司將重心由Stories及Feed轉至Reels，令其變現率受壓，且後者尋求客戶的成本或會增加，同時要透過產品開發上保持進取去增加廣告以外的收入來源。

近年美股表現強勁，不少「打工仔」將強積金大幅押注在美股基金。龐寶林指，由於去年基數較高，美企今年次季業績大機會「走樣」，加上預期美國下月開始加息，屆時美股或會進一步調整，尤其納指或會自高位回落兩成，建議3月底前應減持美股基金，轉至英國以外的歐股和中港股票。