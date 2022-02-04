美股道指急瀉518點　納指跌逾3%

投資者觀望企業季績表現，美國股市周四(3日)受挫。道指收報35,111點，跌518點或1.45%；標指收報4,477點，跌111點或2.44%；納指收報13,878點，跌538點或3.74%，創自2020年9月以來最大單日跌幅。

Facebook母公司Meta股價暴瀉26.39%，收報237.76美元，市值蒸發逾2,300億美元，創美國市場歷史上最大單日市值跌幅。Meta第四季度業績表現遜預期，Facebook用戶增長停滯，預計2022年首季業績按年增速將受到美國通脹等不利影響。

Evercore ISI指，隨着科技股走弱、大宗商品價格上升和信貸息差擴闊，美股或再跌17%，不看好「科技女股神」伍德旗下基金ARK Investment(ARK)，直言是「恐慌的總和」，料其將再下跌18個月。

串流音樂平台Spotify上季收入按年增24.03%至26.89億歐元，虧損按年收窄68.8%至3,900萬歐元，每股虧損0.21歐元，均勝預期，主要是因新播客(Podcast)節目廣告收入增加及高級付費用戶按年增加16.12%至1.8億人。

不過，公司料今季付費用戶只有1.83億人，遜預期。財務總監表示，雖然不再給予全年付費用戶指引，但相信今年付費用戶增長與去年相若。該股收跌16.76%。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少2.3萬至23.8萬人，低過預期，連續第3周下跌；截至前周止持續申領人數則減少4.4萬至162.8萬，略高過預期。