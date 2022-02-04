致富：保監引入PLP投資　保障更安心

張德明指，保監局引入的PLP，能讓有需要的投保者，可在長期投資理財及家庭保障上得到更大的平衡。

致富財富管理部總經理張德明表示，現時客戶在籌劃理財時，不單只著重投資回報，亦同時重視保障需要。香港市民大多工作繁忙、生活緊張，因此往往希望能夠透過一些綜合計劃，同時間可以達到長期投資增值及資產承傳的目的，而ILAS可能是其中的一種選擇，但有部份投資者卻忽略了計劃內投資及人壽保障額的比例分配。

保監局引入的PLP，是期望通過引入較高人壽保障成分的投連壽險，讓有需要的投保者可以在長期投資理財及家庭保障上得到更大的平衡。PLP較適合年輕一代投保，正如保監局執行董事(長期業務)許美瑩說：「PLP旨在引入較高的人壽保障成分，配合簡單和透明的收費結構，以及規範的基金選擇，以收窄保障缺口和促進普惠金融。隨著PLP的推出，我們希望鼓勵過往較被市場忽略的年輕一代提早規劃退休，同時增加市場上的產品選擇，以滿足個人在不同人生階段的退休規劃需要。」

PLP會否取替其他投連壽險計劃呢？張氏認為，PLP只是投連壽險的其中一個類別，所謂「百貨應百客」，不同客戶有不同的理財需要。舉例：對於手頭上資金較充裕的朋來説，含較低人壽保障的ILAS類別型之計劃可能較為適合，有助爭取較大潛在回報；年輕一族的，因為保險成本(Cost of Insurance) 一般不高，投資比例不會受到太大影響，故可考慮PLP；而對於一些對投資市場及保險產品熟悉的客戶來說，希望同時兼顧較高投資回報及較大人壽保障額，則可以聯絡相熟的理財顧問，看看會否獨立投資個別之基金及保險計劃，讓投資理財更具彈性及更多選擇。

張氏補充，投資者不論選擇投資基金或投保保險前，可與理財顧問了解自己的實際投資目標、保險需要及投資風險承受能力等，有助籌劃理財，優化回報。