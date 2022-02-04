道指跌518點　紐油升破90美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.35；港匯見7.7926；離岸人民幣(CNH)報6.3503；美元兌日圓處114.94；歐元報1.1436，英鎊報1.3599。金價處1,805.51美元。布油報91.02美元，紐油處90.18美元。比特幣報3.7萬美元。道指期貨升200點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水90點。

●道指收報35,111點，跌518點或1.45%；標指收報4,477點，跌111點或2.44%；納指收報13,878點，跌538點或3.74%，創自2020年9月以來最大單日跌幅。

●Facebook母公司Meta股價暴瀉26.39%，收報237.76美元，市值蒸發逾2,300億美元，創美國市場歷史上最大單日市值跌幅。

●Snap上季淨利潤錄2,255萬美元，為該公司史上首次錄得利潤，之前一年同期為虧損1.13億美元。股價盤後急升59%，報38.97美元。

●亞馬遜上季淨利潤按年急增近一倍至143億美元，經調整後每股盈利27.75美元，市場預期為3.77美元。股價急升15.6%，報3,210美元。

●Pinterest上季經調整每股盈利0.49美元，市場預期0.45美元。股價盤後急升18.5%，報29.05美元。

●港股ADR指數按比例計算，收報24,402點，較港周一(1月31日)收市高599點或2.46%。

●紐約3月期油收報每桶90.27美元，升2.01美元或2.28%，為自2014年10月以來首次收市超越90美元水平。布蘭特4月期油收報每桶91.11美元，升1.64美元或1.83%。

●外媒報道，日本科技巨頭東芝(Toshiba)計劃投資約1,000億日圓(約8.73億美元)在日本建設半導體製造工廠，預計將於2025年3月開始投產，其將使公司晶片產量翻一倍。

●紐約4月期金收報每安士1,804.1美元，跌0.3%，結束連續3日升勢。

●英國富時100指數收報7,528點，跌54點或0.71%；法國CAC指數收報7,005點，跌109點或1.54%；德國DAX指數收報15,368點，跌245點或1.57%。

●歐洲央行行長拉加德表示，不會預先判斷在2022年加息的可能性，指需視乎數據而決定，並補充指該央行做出的任何決定都將是漸進的。

●歐洲央行維持三大關鍵利率不變，符合預期。

●英倫銀行上調利率0.25厘，18年來首次連續加息。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少2.3萬人，降至23.8萬人，好過預期的24.5萬人，為連續第3周下跌。