溫灼培：高通脹支撐金價上揚

據全球最大黃金交易所買賣基金(ETF)SPDR Gold數字顯示，於1月21日單天，該公司出現了16.3億美元淨流入，相等於27.6噸黃金，流入金額是自2004年以來最多。

出現這情況其實也不難理解，近年被視為「另類黃金」的虛擬貨幣不斷受市場追捧，並搶佔了不少黃金在投資上的份額，使金價一直得不到應有支持。

然而，最近受美國聯儲局快將加息因素影響，被炒賣資金過度推高的虛擬貨幣出現大舉撤資情況。以比特幣為例，其價格自去年11月10日每枚高見68,999美元後持續回落，截至1月21日止，累積跌幅已達47%。

由於現貨黃金於去年只上升約4.3%或80美元，不排除近期有部分從虛擬貨幣撤走的資金轉投向落後的黃金，從而推升了金價。

虛擬貨幣資金回流固然利好金價，但真正於背後支撐金價的，相信是高企不下的通脹及相對不穩定的投資氣氛。

現時所見，似乎除中國之外，歐美以至新興市場國家無一幸免要面對高通脹環境，以美國為例，去年12月消費物價指數(CPI)高達7%，不論聯儲局今年如何加息，料也難逃淨負息情況。

面對7%的通脹率，意味着只要持現金一年，將會失去7%購買力，如何保值成為不少投資者的難題。若投資股債市場又怕在聯儲局加息下，相關市場表現會轉差；買外幣又驚美元在加息因素下持續轉強；投資商品，如銅及油價等商品過去一年又已上升不少，似乎只有黃金價格於過去一年無太大漲幅。

再者，《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)自1月生效後，料有助加快東亞包括中國的經濟發展，有利增強區內消費者對黃金的需求。故此，維持每安士1,800美元以下購金建議，年底目標1,900美元。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培