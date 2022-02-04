羚邦集團首部自製劇集將播出

羚邦集團( 02230 )公布，集團首部自製劇集《我家浴缸的二三事》，這是一部改編自日本漫畫《Orenchi No Furo Jijo》的14集華語真人劇集。集團從2014年開始Orenchi動畫的亞洲發行工作，並在2016年從出版社購入《Orenchi》的改編權利。由策劃、編寫劇本、聘用劇組和選拔演員到製作完成，集團經歷了3年半的製作過程，劇集將於2022年2月6日在台灣的東森戲劇台、Line TV、myVideo、中華電信MOD、Hami Video和KKTV多個

影視串流平台播出。集團還負責劇集的全球發行，並將在亞洲各大影視串流平台相繼播出。

集團是劇集的版權的唯一擁有人。該劇集展示了集團完善的IP生態系統和業務，從集團發行日本漫畫改編的動漫，到集團購入原作日本漫畫的改編權，並製作和發行該真人劇集，不僅增加了集團IP管理的能力佈陣，也增加了集團的收入來源，鞏固了集團IP生態系統的多樣性和可持續性。

董事會認為，集團參與《我家浴缸的二三事》的投資、開發及製作在戰略內容投資及新業務方面符合本集團的5年企業戰略，並將鞏固本集團為客戶帶來最佳內容的優勢，增強及完善集團的生態系統，打造可持續的業務模式。