財庫局：香港發展金融科技不可或缺

財經事務及庫務局副局長陳浩濂透過視象發表金銀業貿易場開市儀式致辭指，提升香港國際金融中心地位，發展金融科技是不可或缺，樂見金銀業貿易場近年積極運用創新科技發展新產品和服務，推動貴金屬市場進步。

他表示，新冠肺炎疫情對全球經濟復甦帶來不確定性及持續的挑戰，但按預先估計數字，香港本地生產總值(GDP)去年實質上升6.4%，結束兩年經濟萎縮，而本港金融體系運動穩健，發展良好。

他又提到，國際貨幣基金組織(IMF)早前肯定香港作為主要國際金融中心的地位，香港金融業具備健全的監管框架，並在疫情期間持續擴張，聯繫匯率制度運作良好，展現韌力。

在新一年，市場普遍預期經濟進一步復甦，按IMF的1月份預測，今年環球經濟增長4.4%。雖然仍面臨疫情對經濟、社會及民生帶來的威脅，通脹及息率上升所帶來的風險，尤其對資金流及價格所造成的影響，但強調本港經濟基礎穩健，加上審慎的金融監管及充裕的公共財政，有足夠能力應對不同挑戰。

他續說，香港外匯基金總資產超過4.6萬億港元，而本地銀行流動性覆蓋率逾150%，平均總資本充足率達20%，遠高於國際要求，反映銀行體系穩定。

他又指，港府會有不同措施，提升競爭優勢，鞏固國際金融中心的地位，並把握區域經濟融合的發展機會。