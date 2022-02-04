【高盛推介】滙豐再創23個月新高　逼近疫情前高位

高盛(亞洲)有限責任公司：港股周五(4日)復市，滙豐控股跟隨大市上升，最高見57.5港元，繼上月28日再創23個月新高，並逼近疫情前高位。現報57.35元，升約4%。有券商指滙控被市場視為美國加息受惠股，該行並料滙控盈利能力上升及更快的資本回報應持續推動股價跑贏大市，給予「買入」評級，目標價68元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於本周一(1月31日)獲資金轉向流入，有約50萬元。認沽證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約630萬元。牛熊證方面，本周一部署牛證的資金沽出近牛，並有部分轉倉至較遠收回價的產品。本周一熊證獲資金轉向流入，有約50萬元，並集中在60元收回區域的產品。

滙豐購21677，行使價60元，2022年7月26日到期，實際槓桿9.3倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。

滙豐購22709，行使價63.98元，2022年10月21日到期，實際槓桿7.8倍，中期、價外。

滙豐購16719，行使價55.93元，2022年6月27日到期，實際槓桿8.7倍，價內高槓桿、高對沖值。

滙豐沽22456，行使價46.45元，2022年7月11日到期，實際槓桿7.9倍，貼價、低街貨。

滙豐沽22160，行使價45元，2022年7月25日到期，實際槓桿8.2倍，熱門。

滙豐熊67995，收回價60元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率13.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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