【高盛推介】騰訊創半個月高 資金追入好倉
2022年02月04日 10:57
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：新年假期過後港股全線反彈，恒指大幅反彈2.5%，然而騰訊控股表現相對落後大市，周五(4日)開市曾高見483港元，突破2個月高位後升幅收窄。現報475元，微升約0.6%。騰訊於上周五(1月28日)與招商港口舉行揭牌儀式，共同組建深圳港騰互聯科技。
觀察個股輪證資金流向，可見本周一(1月31日)資金轉向部署淡倉，認沽證錄得約480萬元資金流入。本周一部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至480元收回區域的產品。
好倉方面，牛證於本周一繼續獲資金流入，有約140萬元，並較集中在400元以下收回價的遠牛。此外，亦見周五早段資金開好倉追落後。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬短期高槓桿的騰訊購(16441)。中期選擇可留意低街貨騰訊購(18052)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(55079)，遠牛選擇可留意騰訊牛(55082)，與現價有約25及35元收回距離。
騰訊購16441，行使價504.85元，2022年3月28日到期，實際槓桿11.3倍，貼價、短期高槓桿。
騰訊購18052，行使價519.42元，2022年4月29日到期，實際槓桿9.0倍，中期、低街貨。
騰訊牛55079，收回價450元，行使價447.2元，換股比率500，槓桿比率15.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛55082，收回價440元，行使價437.2元，換股比率500，槓桿比率11.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
騰訊沽20217，行使價422.14元，2022年5月12日到期，實際槓桿7.6倍，貼價、低街貨。
騰訊沽20218，行使價392.04元，2022年5月23日到期，實際槓桿8.2倍，中期。
騰訊熊53416，收回價500元，行使價502.91元，換股比率485.437，槓桿比率16.7倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。