【高盛推介】騰訊創半個月高　資金追入好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：新年假期過後港股全線反彈，恒指大幅反彈2.5%，然而騰訊控股表現相對落後大市，周五(4日)開市曾高見483港元，突破2個月高位後升幅收窄。現報475元，微升約0.6%。騰訊於上周五(1月28日)與招商港口舉行揭牌儀式，共同組建深圳港騰互聯科技。

觀察個股輪證資金流向，可見本周一(1月31日)資金轉向部署淡倉，認沽證錄得約480萬元資金流入。本周一部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至480元收回區域的產品。

好倉方面，牛證於本周一繼續獲資金流入，有約140萬元，並較集中在400元以下收回價的遠牛。此外，亦見周五早段資金開好倉追落後。

騰訊購16441，行使價504.85元，2022年3月28日到期，實際槓桿11.3倍，貼價、短期高槓桿。

騰訊購18052，行使價519.42元，2022年4月29日到期，實際槓桿9.0倍，中期、低街貨。

騰訊牛55079，收回價450元，行使價447.2元，換股比率500，槓桿比率15.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛55082，收回價440元，行使價437.2元，換股比率500，槓桿比率11.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽20217，行使價422.14元，2022年5月12日到期，實際槓桿7.6倍，貼價、低街貨。

騰訊沽20218，行使價392.04元，2022年5月23日到期，實際槓桿8.2倍，中期。

騰訊熊53416，收回價500元，行使價502.91元，換股比率485.437，槓桿比率16.7倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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