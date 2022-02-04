經絡：1月現樓按揭13054宗　創逾10年半新高

經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2022年1月份現樓按揭宗數為13,054宗，較去年12月份的9,082宗大增43.7%，宗數更是逾10年半後新高。而1月的樓花按揭宗數615宗，較去年12月份的501宗增22.8%，創7個月後的新高。

對比去年同期，2022年1月份現樓按揭宗數較2021年同期的9,050宗大增4,004宗，同時亦創11年的同期新高；2022年1月樓花按揭宗數比2021年同期增加26%。

現樓銀行市佔率方面，中國銀行(香港)連續6個月排名第一，市佔率達30.7%;滙豐銀行以市佔率17%排名第二。樓花排名方面，滙豐銀行連續2個月奪得冠軍寶座，以市佔率25.2%排名第一；中國銀行(香港)排名第二，市佔率為22.4%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，2022年開始按揭宗數錄得非常不俗的表現，相信是由於近月二手市場議價空間增大，以及部分一手現樓陸續上會。近月二手樓價雖有輕微回調的迹象，但亦令樓市交投數量有所增加，使現樓按揭宗數創逾10年半的新高。

曹續稱，樓花按揭方面，去年第四季的一手供應維持穩定的水平，加上樓花按揭比現樓按揭較為滯後，因此1月份樓花按揭宗數有所上升。不過，由於其後節日較多，加上受到第五波疫情影響，相信未來一兩個月按揭宗數將見回落。