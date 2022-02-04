布油企穩91美元 道期升202點
2022年02月04日 16:12
東網電視更多新聞短片
美匯指數報95.36；港匯見7.7908；離岸人民幣(CNH)報6.3580；美元兌日圓報115.11；歐元企1.1448，英鎊處1.3581。金價報1,808美元。布油報91.71美元，紐油報90.93美元。比特幣企3.8萬美元水平。道指期貨升202點。
●市後關注點
21:30 美國1月非農就業職位
●恒生指數全日收報24,573點，升771點或3.24%。國企指數收報8,584點，升234點或2.81%；科技指數收報5,581點，升165點或3.05%。主板成交1,139億港元。大型科網股先升後回，但仍是升市主要動力。阿里巴巴收升5.6%；美團升3.3%；京東集團升1.8%；快手升1.9%；騰訊升1.5%；小米集團升1.1%。https://bit.ly/34BkvhD
-瑞信降中興通訊目標價至32.3元。
-大摩上調華虹半導體目標價至47元。
-瑞信料小米全年收入按年升22%，下調目標價至24.2元。
-滙研料商湯續保持龍頭地位，上望目標價8.3元。
●中國經濟：
-多家內銀表態支持內房併購融資，料涉逾300億人民幣。
●花旗集團CEO被員工控訴領導無方。
●港府將向立法會提交取消強積金對沖草案，料2025年落實。
●港府向立法會提交文件擬推行虛擬資產服務發牌制度。
●美國着手修例，應對TikTok等應用程式潛在安全風險。
●滙豐中環卓越理財中心即日起暫停服務。
●南韓1月CPI按年上漲3.6%。
●港交所：提升市場結構，促進互聯互通等發展。
●朱克伯格跌出十大富豪榜，與員工視像會議眼濕濕？
●黑田東彥：日本消費通脹較歐美弱。