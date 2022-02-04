證監會：疫情風險影響全球經濟　內房流動性續礙投資情緒

香港證監會發表研究論文，有關疫情的風險將會繼續影響全球經濟前景。由於通脹壓力升溫，有關加息時間的不明朗因素增加。海外市場的估值問題備受關注，可能會增添市場的波動性。內地方面，地產發展商的流動性狀況及經濟前景亦可能影響投資者情緒。

論文中提到，香港市場的結構在過去數年發生重大變化，科技股變得愈來愈重要，包括擁有不同投票權(WVR)架構的公司及第二上市股票在內，加上科技股通常都是知名品牌及大型股，故投資者興趣濃厚，大幅提振交易活動。科技股佔股票市場成交額，由2016年的9%，急增至2021年的35%，而撇除科技股的恒生指數成分股佔比則由45%跌27%；恒生科技指數的成交額比率由49%，飆升至99%。

值得留意的是，2021年10月中下旬推出的MSCI A股期貨，就成交量及未平倉合約數量而言，已經成為港交所 MSCI 指數衍生產品之中最大的指數期貨。截至12月31日，期內MSCI A股期貨的平均每日成交量為11,558張合約，名義價值為7.94億美元(約62億元)。截至2021年底，未平倉合約數量上升至31,710張合約，名義價值為21.67億美元(約169億元)。MSCI A股期貨的增長似乎已經超過約一年前推出的恒生科技指數期貨，自產品上市以來，MSCI A股期貨的成交量和未平倉合約數量普遍超過恒生科技指數期貨的同期水平。