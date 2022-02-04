HKTVmall：438萬客戶資料有小部分被未經授權取覽

被未經授權取覽的資料可能包括：（1）帳戶登記人稱謂、已加密遮蔽的登入密碼、及登記及聯絡之電郵；（2）2014年12月至2018年9月訂單的收貨人稱謂、相關送貨地址與聯絡電話；及（3）若客戶曾連結HKTVmall 帳戶至Facebook帳戶或Apple ID，則可能包括Facebook帳戶中之生日日期、Facebook登記人稱謂、Facebook電郵或Apple ID。

該公司表示，已立即採取行動阻截事件，在1月27日日聘用兩家具行業領導地位之網絡保安公司進行調查，並進一步加強HKTVmall的網絡及系統之保安措施。現時沒有證據顯示客戶的資料被濫用或引致客戶的任何財務損失。

公司指，縱使沒有證據顯示有任何客戶的資料被濫用或引致客戶的任何財務損失，公司將對因該事件而在HKTVmall進行的任何未經授權的購買行為承擔責任。

公司指，已將該事件向香港警務署及香港個人資料私隱專員公署報告。並將透過電郵或HKTVmall的系統訊息通知可能受影響客戶。