過年「執平貨」！青衣盈翠半島兩房減1成易手

二手買家出動「執平貨」，青衣盈翠半島兩房單位，累減98萬元或約10.6%後，近期終以825萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黎妙蘭透露，柴灣杏花邨47座中層4室，實用面積約547方呎，兩房間隔，以850萬元易手，呎價約15,539元，新買家屬於用家，原業主於2011年以458萬元買入，持貨11年帳面獲利392萬元，單位升值約86%。

●中原袁廣達稱，鰂魚涌康怡花園2月錄得首宗買賣，兩房單位樓價跌穿800萬元，屬近期新低價，單位為A座中層10室，實用面積約497方呎，去年11月放盤，叫價900萬元，直至1月減至830萬元，最終以790萬元售出，呎價約15,895元，新買家屬於投資者。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角半山寶馬山花園1座低層C室，實用面積約830方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,635萬元承接，呎價約19,699元，低市價，原業主於2011年7月以1,138萬元購入自用，持貨逾10年帳面賺497萬元，單位期內升值約44%。

●美聯曾有聰表示，北角半山富麗園B座高層2室，實用面積約837方呎，獲同區用家垂青，原業主叫價約1,690萬元，議價後以1,650萬元成交，呎價約19,713元。

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九龍區

●香港置業胡耀才指，啟德尚．珒溋2座中層F室，實用面積約752方呎，套三房連工人套房間隔，享河景，以約3.4萬元放1個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價8,000元或減幅約23.5%，以2.6萬元承租，呎租約34.6元，新租客為外區租客，睇樓2次後即決定承租。

●香港置業吳仁傑透露，土瓜灣津匯低層C室，實用面積約224方呎，開放式間隔，望樓景，以約1.2萬元放租約兩個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以1.1萬元租出，實用呎租約49.1元。

●利嘉閣余美寶表示，紅磡黃埔花園4期1座高層F室，實用面積約647方呎，套三房套間隔，近日以1,070萬元沽出，呎價約16,538元，屋苑現時約有260個放盤提供，入場費由730萬元起。

●香港置業文愛玲稱，奧運站柏景灣6座低層H室，實用面積約449方呎，兩房間隔，望市景，放租約1星期，原先叫租約2.2萬元，雙方議價後以約1.8萬元承租，呎租約40.1元，新租客為外區單身人士，睇樓1次後即決定承租。

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新界區

●利嘉閣彭錦添稱，青衣盈翠半島7座低層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，去年9月開始放盤，原先叫價923萬元，累減98萬元或約10.6%，終以825萬元易手，呎價約15,865元，新買家為用家，因預算關係原先物色區內另一屋苑，發現盈翠半島出現「筍盤」，符合預算，即晚睇樓即入市。

●美聯李貫甡表示，青衣海欣花園5座高層G室，實用面積約463方呎，獲同區客垂青，原業主最初開價760萬元，經過雙方議價之後，減價約5%至720萬元易手，呎價約15,551元。

●美聯陸家民指，屯門居屋兆康苑H座低層3室，兩房間隔，實用面積約449方呎，同日出現多於一組買家搶購，最終該行客人價高者得，於已補價自由市場以448萬元購入，呎價約9,978元，新買家是外區首置人士。

●中原王勤學透露，過去三日農曆新年長假，元朗區二手市場僅錄得1宗買賣，單位為富達廣場C座低層3室，實用面積約636方呎，三房間隔，叫價738萬元，減價29萬元，以709萬元沽出，呎價約11,148元，新買家為用家。

●利嘉閣莫家進表示，元朗金龍樓2座頂層連天台特色單位，實用面積約454方呎，建築面積約586方呎，兩房間隔，連約375方呎天台，以598萬元售出，呎價約13,172元。

●中原賴作智稱，上水奕翠園於大年初三錄本月首宗買賣，單位為7座低層F室，實用面積約942方呎，套三房間隔，開價約1,200萬元，議價後連車位以1,090萬元易手，呎價約11,571元，新買家為同區換樓客。

●中原呂學維表示，粉嶺牽晴間於大年初二錄本月首宗買賣，屋苑1座低層A室，實用面積約391方呎，兩房間隔，開價約625萬元，議價後以582.8萬元獲承接，呎價約14,905元，原業主則於2008年以149萬元購入，持貨約14年帳面獲利433.8萬元，升值約2.9倍。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城成26座低層A室，實用面積約447方呎，三房間隔，望內園景，放盤叫價780萬元，放盤5個月，減價80萬至700萬元獲買家承接，減幅10.3%，呎價約15,660元，原業主於2018年1月購入，當時作價678萬元，持貨4年帳面獲利22萬元，單位期內升值約3%。

●世紀21奇豐周淑萍透露，沙田第一城16座低層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，放盤4個月，原先叫價600萬元，獲買家596萬元承接，呎價約18,226元，原業主於2018年10月以552萬元購入，持貨3年多帳面獲利44萬元，期內升值約8%。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳藍塘傲7座高層C室，實用面積約420方呎，一房間隔，望海景，以860萬元沽出，呎價約20,476元，原業主於2016年11月以約762萬元購入，持貨約5年轉手帳面獲利約98萬元，單位升值約13%。

●中原柯勇稱，將軍澳城中駅9座低層H室，實用面積約650方呎，套三房間隔，最新以970萬元成交，呎價約14,923元，原業主於2007年12月以405萬元買入，持貨14年多，帳面獲利565萬元，單位期內升值約1.4倍。

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