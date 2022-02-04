新盤交投疏落　周五僅暫錄6宗成交

疫情持續肆虐，加上農曆新年剛結束，新盤市場交投仍然疏落，周五(4日)暫錄約6宗成交。其中，將軍澳項目有四房大單位透過招標以逾2,900萬元沽出。

●將軍澳MONTEREY四房售2,983.5萬

會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY，周五沽出一個四房戶，該單位為2A座3樓A室，實用面積1,159方呎，成交價為2,983.5萬元，呎價約25,742元。

●茶果嶺KOKO HILLS連平台戶1,114萬沽

會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS，周五錄得虎年首宗成交，單位為第3座1樓H室的成交，實用面積499方呎，兩房間隔，連341方呎平台，以1,114萬元成交，呎價約22,325元。

●牛頭角皓日周六發售19伙

●何文田ONE HOMANTIN連天台戶下周二招標發售

會德豐地產旗下何文田ONE HOMANTIN，推出一伙連天台特色戶於下周二(8日)及下周五(11日)招標發售。上述為2座19樓A室，實用面積1,489方呎，設139方呎平台，房內有樓梯連接1,264天台，並附有按摩池。資料顯示，該單位原本由賣方的

有關連人士於2021年10月22日，以5,230萬元購入，惟相關交易已於周五終止，現時則再招標發售。

●何文田128 WATERLOO連沽兩伙 共涉逾5600萬

項目最新透過招標沽出12樓D室2及8樓D室，實用面積均為842方呎的三房單位，成交價分別為2,921.74萬元及2,745萬元，呎價分別34,700元及約32,601元。萊蒙國際集團銷售及市場總監蘇誦豪稱，集團會採取惜售策略發售三房單位，上述兩宗成交的買家為同區家庭客。而項目累計已售出36伙，並套現逾5.7億元。

●沙田畢架‧金峰推「730天先住後付」吸客

採用上述付款計劃的買家，可於簽署臨約時僅需支付樓價5%，再於60天內支付樓價5%，365天內再付樓價5%，並可於730天內支付尚餘樓價85%。該盤委託中原地產作代理，據悉項目至今共錄約150組客人參觀現樓示範單位，並以用家主導，當中約五成來自新界區、三成及兩成來自九龍及港島區。

●啟德嘉峯匯月內推洋房招標

温氏續指，集團部署於今年內推售4個大型合作項目，涉及的單位逾8,000伙。疫情漸趨嚴峻，他希望疫情可逐漸受控，中港通關後經濟加快復甦，展望今年樓價上升3%至5%。而新一份《財政預算案》將於本月底公布，他建議政府對飲食業、零售業提供支援。

為配合嘉峯匯的銷售部署，美聯物業於項目商場開設分行及推出置業優惠。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明稱，由即日起至2月28日期間，透過該行成功購買項目任何一手單位的首10名買家，可獲贈價值約1.5萬元的「消毒衣物護理機」一部，名額10個。

●沙田九肚雲端下周一起招標發售7伙