證監會復聘人手　續寬免牌照年費一年

香港證監會向立法會遞交2022年至2023年度財政預算，料期內會有1,387萬元盈餘，並不會向立法會要求撥款。另將恢復增聘人手，建議增設30個新職位，並作出4,311萬元的撥備，當中包括10個中介機構部，以提升在虛擬資產方面的監管能力和專業知識

證監會在過去兩個年度已凍結招聘，增設30個新職位中，還包括機構事務部新增9個職位；企業融資部新增5個職位，以應付顯著增加和愈趨複雜的上市申請；市場監察部新增3個職位，以推行無紙化證券市場措施；中央服務部增加2個職位。職位總數將增至1,018個。

同時撥備約6,100萬元作年度薪酬調整，相當於平均加薪幅度4.5%。整體預算人事費用將增加約9.5%至16.27億元。下年度預算經常開支增加11.5%至23.59億元。

證監會假設2022年至2023年度證券市場的日均成交額為1,470億元，而期貨或期權市場的日均成交量為39萬張合約；以及繼續寬免牌照年費一年，預計少收取2.44億元，期內預算收入為 23.7295 億元，按年增加2.8%。

另外，截至2023年3月底止，預留作購置辦公地方用途的儲備金總額將增至33.75億元；預計非預留作購置辦公地方用途的儲備金總額會減至45.0627億元，是2022至2023年度預計開支的1.91倍。由於不足兩倍，認為交易徵費率應維持不變，即0.0027%。