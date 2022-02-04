氣候及地緣政治勢推升通脹　橋水籲別低估收水風險

嚴寒天氣侵襲美國德州，加上俄烏戰火味濃，以及美國擊殺伊斯蘭國領袖令中東局勢風雲變色，惡劣氣候和地緣政治風險齊齊發功，刺激國際油價上升，周四升破90美元一桶大關，為自2014年以來首次，券商高盛繼續唱好油價可達100美元的目標。油價飆升，勢令通脹火上加油，各大央行都嚴陣以待。

事實上，俗稱紐約期油的西德州中質原油期貨（WTI）本周漲近5%，為連續第7周上升，截至本文截稿前單日已漲逾1.5%報91.5美元。另一國際油價指標，倫敦布蘭特期油今年以來已飆升近17%，最新升約1.2%至92.12美元。

暴風雪繼續橫掃包括德州在內的美國中部和東北部地區，影響部分產油設施運作，直接影響供應。同時投資者亦懷疑石油輸出國組織（OPEC）及其盟國能否全面實施增產。地沿政治方面，俄羅斯會否入侵烏克蘭，將直接影響歐洲能源供應。此外，早前盛傳中國或於新春前後釋放戰略油儲，但至今未見行動。

高盛早前已預測，布油會在今年第三季升上每桶100美元，且漲勢將延續到2023年，屆時將觸及每桶105美元，高於先前預測的85美元。摩根大通更進取，估今年油價可衝125美元，明年再漲至150美元。

高油價帶動美國第3大石油公司康菲石油（ConocoPhillips）去年第四季業績勝市場預期，每股賺2.27美元。不過，行政總裁Ryan Lance警告，高油價或推動美國油商加快增產，最終或導致供應過盛。

能源價格為影響通脹數字的重要一環，澳洲央行上調通脹預測，同時預計失業率將達到50年以來的低位，但該行仍傾向維持政策超寬鬆，以達致薪金和生活水平持久復甦，並指通脹前景上升意味可能更早實現政策目標，暗示有可能提前收緊政策。

歐洲央行總裁拉加德周四在記者會上表達對高通脹持續的擔憂，未有再重申今年或不加息的言論，反倒說會非常謹慎去評估情況，加息將「視數據而定」。有關言論觸發歐元第五個交易日上升。

南韓統計廳數據顯示，當地1月居民消費價格指數(CPI)按年上漲3.6%，為連續4個月高於3%。當局指，CPI上漲主要由需求增長帶動，以及因為國際能源價格上升和全球供應鏈受阻等因素，料短期CPI將繼續保持相當幅度的上漲趨勢。

事實上，為遏止通脹升溫，英倫銀行連續兩次加息。全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)發表2022年展望報告表示，投資者可能低估了美國聯儲局和其他央行為應對通脹而積極收緊貨幣政策的需求，這將會為市場帶來重大風險。

該報告解釋，在新冠肺炎疫情期間，多地央行為市場注入了大量資金和信貸，產生了一個高名義支出（即計及通脹在內的支出）和收入增長的自我強化循環，如果不大舉收緊貨幣政策，將不能為這種增長態勢降溫。