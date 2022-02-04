美股早段向下　Snap升逾8%

上月美國就業數據遠勝市場估算，加深3月加息預期，道指周五(4日)早段跌123點，至35,988點；標指跌13點，至4,46點；以科技股為主的納指跌28點，至13,850點。

變種病毒Omicron肆虐下，1月份美國新增非農業職位仍高達46.7萬個，增幅遠超預期的僅15萬個，增幅最大的行業為休閒和款待，增職15.1萬個，而去年12月份的數字更由僅19.9萬個大幅向上修訂至51萬個。

上月失業率雖然升0.1個百分點至4%，跟市場預期維持在3.9%背馳，但美國聯儲局官員注視的勞工參與率則升0.3個百分點至62.2%，為2020年3月以來最高，與疫前相差不到1.2個百分點。此外，上月平均時薪升0.7%，按年計則漲5.7%，均高於市場預期。

消息刺激美匯指數應聲倒升最多0.27%，高見95.64；現貨金價曾跌0.66%，低見每安士1,792.1美元；10年期美國國債孳息率更從低位直線抽高近0.1厘，一度高見1.912厘。

港股外圍方面，恒指夜期現報24,424點，跌119點，低水149點。

兩大投行繼續撐美股！摩根大通策略員Marko Kolanovic認為，市場對美國聯儲局欲收緊貨幣政策反應過大，不少股票被過度拋售，目前是購買估價低的周期性股良機。高盛策略師David Kostin指，若經濟沒有進入衰退，當市場回調，都是入市良機。

個別美企業績向好，「閱後即焚」相片分享軟件Snapchat母公司Snap截至去年12月底止第四財季收入按年增42.41%至12.97億美元；期內虧轉盈至2,255萬美元，為該公司首次錄純利；經調整後每股盈利0.22美元，均勝預期。同季日活躍用戶(DAU)按年增長20.37%至3.19億；經調整EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)為3.26億美元，按年升97.32%。

該企給予首季財政指引為10.3至10.8億美元，高過分析師預期的10.1億美元；同季DAU為3.28億至3.3億，同樣勝預期。惟該企警告，蘋果公司(Apple Inc.)私隱政策將減少其廣告收入，更難聚焦目標對象，料廣告商需數個季度去評估廣告效能，但相信與其他企業相比，廣告收入恢復得更快，宏觀因素如供應鏈瓶頸及勞動力短缺亦影響廣告商收入，拖累其廣告收入，該股升8.12%。

圖片分享社交媒體Pinterest截至去年12月底止第四財季收入按年增19.98%至8.46億美元；純利倒退15.94%至1.74億美元；經調整後每股盈利0.49美元，勝預期。以全財年計，純利為3.16億美元，按年負轉正，為該企首次錄年度正利潤。綜觀該企第四季全球每月平均活躍用戶(MAUs)按年減6.1%至4.31億，但來自全球客戶每戶平均收入(ARPU)則增加22.92%至1.93美元。該企料今財年首季收入為「13至19%」增長，符合預期的增長18%，其股價升3.75%。