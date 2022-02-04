【產經評論】港股高開不足喜　經濟寒冬讓人悲

港股虎年首個交易日紅盤高開高收，表面上喜氣洋洋，但實際上，香港經濟備受變種病毒疫情摧殘，若股市表現走先過經濟，反彈市是減持套現而非追貨時機。更何況，美股持續波動，重磅科技股大上大落，且國際供應鏈緊張問題及地緣政治風險皆在升溫，論投資實在沒有一張是「好牌」，故必須謹慎應對動盪之年，免得落入虎口！

港股紅盤高開本來頗為應節，但實際市況卻不容樂觀，皆因眼前香港面對極大挑戰。最嚴重的莫過於變種病毒正在多區擴散，港府已預告將進一步收緊防疫措施。幾可肯定，首季經濟表現勢將呈斷崖式下跌。本地經濟開局如是，再看內地疫情仍然反覆，首季經濟只能求「穩」，加上兩地通關仍無期，以中港資產為主的港股怎能樂觀？

再看外圍，美股近月持續大幅波動，重磅科技股單日急挫逾兩成，波動之大令人咋舌，反映人心虛怯，整體走勢已確認轉弱。若再有大型企業業績遜預期，估值高企的美股實難再離地。

此外，英倫銀行再加息，美國聯儲局3月加息亦在倒數，全球各主要市場進入加息周期，勢必掀動資金重新布局。最新統計顯示，元月資金持續流出受加息周期衝擊的新興市場，如無意外首季外資淨流出趨勢會更明顯，新興市場股債受壓，全球資金大挪移的軌迹漸現。

變種疫情、金融動盪，香港無不當災。更觸動作為國際金融中心的神經，乃地緣政治風險。除了持續緊張的中美關係外，俄烏局勢，以及近日美國擊殺伊斯蘭國領袖，令中東局勢再添變數。國際油價飆升，變相對全球通脹火上澆油，國際供應鏈的壓力只會愈來愈大。全球經濟景氣本已轉弱，貨幣政策變得鬆緊不得，難以捉摸，資金亂竄，一旦重演2020年大冧市一幕，只怕今時今日各大央行都技窮，皆因通脹已大大限制貨幣政策靈活性。

這兩年疫下全球經濟靠泵水催谷，生意淡薄，不如賭博，世紀大放水將全球資產炒得出神入化。可是狂印銀紙帶來的通脹惡果已在眼前，加息收水勢將擠壓資產泡沫。此時美國卻拒絕全球協作應對，堅持打壓中國，又在中東和印太攪局，說不定拜登政府又想發「戰爭財」，製造危機打擊對手兼讓美元翻盤。問題是美元已風光不再，只怕翻盤不成，加速衰敗。這場中美金融戰難避免，只怕戰火終歸要燒到港元聯匯頭上。

百年變局如是，港股虎年紅盤高開，「虎進金來」是幻影，如何從「虎口逃生」才是重要任務！