東方日報B1：港股紅盤飆近八百　13載最勁

壬寅虎年首個交易日港股顯著做好，一洗牛年頹風。恒生指數周五(4日)高開近600點後持續上揚，午後漲幅曾擴至超過800點，收市升3.23%。以恒指生肖年紅盤計，乃2009年後的最佳表現，也是恒指史上第6強。64隻藍籌股中，僅兩隻收跌，新舊經濟股齊齊大爆發！

恒指高開590點，下午一度漲807點，收市仍漲771點，收報24,573點，以上升點數計，更是同屬虎年的1998年後最勁，技術上已收復100天移動平均線，全周累漲4.34%，15個月最勁。國企指數漲234點或2.8%，收報8,584點。

回顧恒指誕生後的4個虎年，即1974年、1986年、1998年和2010年，紅盤日升跌預示全年方向的「紅盤效應」全部應驗，1974年紅盤低收2.98%後，一整年於石油危機和本港1973年股災的後遺症衝擊下累瀉近半；1998年有港府入市掃藍籌「打大鱷」全年力保不失；2010年在聯儲局展開次輪量化寬鬆「加持」下，恒指累漲17.96%。

現在市場面對大宗商品價格高企和供應鏈受壓，通脹上漲驅使以美國為首的西方國家退市之際，也預期內地會加碼刺激經濟，亦有專家開始預計疫情會走入尾聲。港股周五(4日)總成交約1,140億元，沽空比率18.86%。

展望後市，獨立股評人王榮昆指，中國信貸脈衝指數需要由負轉正，並料在第二季尾指數走勢才見改善。港股早前的升勢似由外資及「北水」推高，內地「放水」改善流動性令「北水」走資力度減弱，回復至「淨買入」之列，扭轉去年11月「淨賣出」的情況。

耀才證券研究部經理譚智樂表示，新能源、碳中和、電動車等國策扶持的股份可作中長線部署。