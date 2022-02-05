東方日報B1：港股紅盤飆近八百 13載最勁
2022年02月05日 00:19
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壬寅虎年首個交易日港股顯著做好，一洗牛年頹風。右為港交所主席史美倫，左為行政總裁歐冠昇。
壬寅虎年首個交易日港股顯著做好，一洗牛年頹風。恒生指數周五(4日)高開近600點後持續上揚，午後漲幅曾擴至超過800點，收市升3.23%。以恒指生肖年紅盤計，乃2009年後的最佳表現，也是恒指史上第6強。64隻藍籌股中，僅兩隻收跌，新舊經濟股齊齊大爆發！
恒指高開590點，下午一度漲807點，收市仍漲771點，收報24,573點，以上升點數計，更是同屬虎年的1998年後最勁，技術上已收復100天移動平均線，全周累漲4.34%，15個月最勁。國企指數漲234點或2.8%，收報8,584點。
藍籌股除新奧能源(02688)和萬洲國際(00288)外全線上揚，英國搶先美國加息兼「縮表」，刺激滙豐控股(00005)漲4.98%，以近全日高位的57.9元收市，為近兩年新高。不斷調高美國加息預測的高盛將滙控目標價升至68元，並指以現價計本年股息預測有4厘回報，3年後股息預測更有7厘。其他金融股也做好，友邦保險(01299)獲滙豐環球研究調高目標價至100元、評級升至「買入」後，收漲5.39%。
回顧恒指誕生後的4個虎年，即1974年、1986年、1998年和2010年，紅盤日升跌預示全年方向的「紅盤效應」全部應驗，1974年紅盤低收2.98%後，一整年於石油危機和本港1973年股災的後遺症衝擊下累瀉近半；1998年有港府入市掃藍籌「打大鱷」全年力保不失；2010年在聯儲局展開次輪量化寬鬆「加持」下，恒指累漲17.96%。
現在市場面對大宗商品價格高企和供應鏈受壓，通脹上漲驅使以美國為首的西方國家退市之際，也預期內地會加碼刺激經濟，亦有專家開始預計疫情會走入尾聲。港股周五(4日)總成交約1,140億元，沽空比率18.86%。
個別藍籌企業率先派定心丸，創科實業(00669)指，就算近期市場關注通脹、預計未來加息及供應鏈樽頸等情況，公司仍將實現2022年上半年的內部績效目標；所有業務板塊均成功推出「令顧客期待」的嶄新產品，於營銷方面進取投資，並推行嚴格的供應鏈管理和生產計劃，「有信心新一年持續表現強勁」。創科周五高收8.12%，藍籌當中表現僅次海底撈(06862)。
展望後市，獨立股評人王榮昆指，中國信貸脈衝指數需要由負轉正，並料在第二季尾指數走勢才見改善。港股早前的升勢似由外資及「北水」推高，內地「放水」改善流動性令「北水」走資力度減弱，回復至「淨買入」之列，扭轉去年11月「淨賣出」的情況。
耀才證券研究部經理譚智樂表示，新能源、碳中和、電動車等國策扶持的股份可作中長線部署。
港股美國預託證券(ADR)周五早段稍見回吐，滙控報57.4元，較港收市低0.5元；騰訊控股(00700)報476.13元，較港低2.87元。按比例相當於恒指跌137點。