美股個別發展　標指重上4500關

巨型美國科網公司業績消息持續令美股大幅動盪，美國股市周五(4日)個別發展，道指收報35,089點，跌21點或0.06%；標指收報4,500點，升23點或0.52%；納指收報14,098點，升219點或1.58%。

變種病毒Omicron肆虐下，1月份美國新增非農業職位仍高達46.7萬個，增幅遠超預期的僅15萬個，增幅最大的行業為休閒和款待，增職15.1萬個，而去年12月份的數字更由僅19.9萬個大幅向上修訂至51萬個。

兩大投行繼續撐美股！摩根大通策略員Marko Kolanovic認為，市場對美國聯儲局欲收緊貨幣政策反應過大，不少股票被過度拋售，目前是購買估價低的周期性股良機。高盛策略師David Kostin指，若經濟沒有進入衰退，當市場回調，都是入市良機。

個別美企業績向好，電子商貿「一哥」亞馬遜提高了Prime會費，且旗下雲業務仍獲市場青睞，其股價周五急升13.54%，收報3,152.79美元，創2015年以來最大單日漲幅，該公司市值增加1910億美元，創美國市場上最大單日個股市值增幅。

「閱後即焚」相片分享軟件Snapchat母公司Snap截至去年12月底止第四財季收入按年增42.41%至12.97億美元；期內虧轉盈至2,255萬美元，為該公司首次錄純利。Snap股價急升58.82%，收報38.91美元。