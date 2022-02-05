【星之谷】傢俬礙高成數按揭　首期負擔飆1.5倍

眾所周知，樓價1,000萬元可以申請8成按揭。但「樓價」是以臨約上總成交價為準，除了本身層住宅價值以外，也包括單位內家電及傢俬總值。若果漠視後者，在申請按揭時隨時大失預算，令首期負擔飆升1.5倍。

Tom(化名)有意買入一層價值1,000萬元之住宅，剛好可以申請8成按揭，首期為200萬元。他到單位實地視察時，發現屋內有些很不錯的家電及傢俬，如果搬搬抬抬隨時損毀，遂向原業主提出倒不如由他接收，自己之後亦不用特別添置太多新家具。

原業主見Tom頗有誠意，決定出售這些家電及傢俬之餘，再給予一個特別折扣，Tom只需再斥約10萬元買入，臨約上顯示單位價格為1,000萬元，再加上家電及傢俬10萬元，總成交價為1,010萬元。

【突多付300萬元首期】

問題來了，由於銀行只會按臨約總成交價審批按揭，1,010萬元已經「超標」，最高只可以申請5成按揭，須繳付首期505萬元，較Tom原先準備的200萬元首期多出1.5倍，大失預算。

因此，Tom向原業主陳情在申請按揭時遇到困難，希望取消購買家電及傢俬之交易，並重新定立買賣合約，將總成交價降至1,000萬元。但弊在銀行因為交易已經「見光」，不肯接受總成交價更改。

Tom亦發現自己未能轉去其他銀行申請8成按揭，原因是向第一間銀行申請高成數按揭時，有關資料已送至按揭保險公司手上，同樣已經「見光」；而無論轉去任何銀行，都要經按揭保險公司再批出高成數按揭，等於避無可避。

【「枱底交易」有違法之嫌】

如果時光可以倒流，Tom或者會要求原業主將有關家電及傢俬分開處理——即10萬元款項不寫在臨約中，只寫樓價1,000萬元，好讓他容易申請高成數按揭。

但Tom不知道的是，買賣交易中任何室內附加物件，如未有清楚寫在臨約上，而是透過「枱底交易」的話，一旦被稅局發現將有瞞稅之嫌；被銀行發現則有欺詐按揭之嫌，有機會涉及刑事而被捕。

「枱底交易」還有另一重風險。假如Tom本身以1,000萬元買入層住宅並繳付10%「大訂」(即100萬元)，「枱底」再付10萬元購買家電及傢俬。假設原業主最終取消物業交易，只需退回100萬元「大訂」，但出售家電及傢俬所收取的10萬元毋須退回，Tom只能全數接收這些家具。

【臨約條款清晰最穩陣】

所以，準業主買入單位時，若想再購入原家電及傢俬，無論如何還是需要寫入臨約內，同時要清楚明白有關家電及傢俬交易容易令按揭失預算，購買前必須深思熟慮。

至於經紀佣金方面，縱然樓價是1,000萬元，但有時候臨約會寫明「買方負責賣方經紀佣金」，又會否令總交易金額「超標」，買家未能申請8成按揭？其實，經紀佣金不計入物業一部分，亦沒有明文規定賣家佣金不可以由買家負責，故佣金毋須計入按揭成數；而由於有關條款寫在臨約上，不屬「枱底」進行，難言是欺詐或瞞騙。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。