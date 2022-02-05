致富智庫：虎年投資點部署？呢班富豪運程有咩啟示...

人生運勢盛衰興替，十二生肖裏，每個生肖都附帶天生的性格特徵。在過去的一年，全球富豪有的經歷了重大變革、有人負面消息纏身「隱身」多時、有人用一句話叱咤股壇。虎年伊始，富豪們所屬的生肖將迎來好運勢，還是艱難的一年開始？流年變更對他們所帶領的企業又有甚麼影響呢？當中對投資有何啟示？

【1、Meta 朱克伯格】

●出生年份：1984年 / 生肖：鼠

屬鼠者在2021「太歲相合」年，事業運勢旺盛，工作上有貴人的關照，業務上會有大突破，財運收入水漲船高。對於Facebook(Fb)創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)而言，去年是重要的里程碑。

Fb於去年10月宣布改名Meta進軍元宇宙，利用擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)、人工智能等技術打造新世代，引發未來產業趨勢的探討。公司預告將斥資100億美元構建所需技術，目標覆蓋規模達到10億人。

業務有新突破，但Fb去年負面新聞不斷。10月份，旗下一眾應用程式遭遇大規模死機全部癱瘓；同月Fb吹哨者踢爆公司為賺錢「放任假資訊流竄」。至年底，Fb又被指組織說客在敏感議題向美國民主、共和兩黨挑撥離間，試圖阻止兩黨為社交媒體制定更嚴格的監管法規。朱克伯格更被美國雜誌《新共和》(The New Republic)雜誌評選為「年度惡人」(scoundrel of the year)，指Fb令世界變得更愚蠢、醜陋和更糟糕。

踏入2022年虎年，屬鼠者好運有所延續，但並未有更多吉星守護，凡事要靠自己親力親為。Meta全力壓注元宇宙事業，但硬件、軟件技術皆尚未成熟，眾多企業試圖搭乘上元宇宙發展的快車，Meta想要搶市佔成為元宇宙一哥，相信要再加把勁。運勢上，虎年受凶星的干擾較多，易犯小人和破財。朱克伯格在去年尾捲入眾多是是非非，凶星作祟，2022年可能繼續受流言蜚語所纏繞。

【2、蘋果公司 庫克】

●出生年份：1960年 / 生肖：鼠

面對新冠疫情、加息在即等的高度不確定性，蘋果公司(Apple Inc.)仍被投資者視為資金避風港。行政總裁庫克2021年獲吉星拱照，生肖屬鼠的他，在「太歲相合」年各項事情上都較理想及穩定。受惠銷售及盈利增長，Apple在2021年下半年開始拾級而上，股價連番破頂，踏入2022年首周即躍升為全球首家3萬億美元市值的公司。

2021年，蘋果公司推出了大家期待已久的iPhone 13手機，還有iPad Mini、藍牙追蹤器AirTag、首款耳罩式AirPods Max、智能揚聲器HomePod mini等，均受到大家喜愛。據最近一季業績報告，蘋果公司第四季營收達到834億美元，打破歷來9月季度營收紀錄，按年上升29%。

研究數據顯示，iPhone 13系列大受市場歡迎，蘋果公司連續第2個月在中國成為手機銷量冠軍，去年11月的市佔率達到23.6%。中國目前已是iPhone僅次於美國的第2大市場。

2022年屬鼠者料有好運勢，而適逢驛馬年，有遷移、外出之象，相信蘋果公司都會繼續「外闖」，落力投資中國，或如傳聞中的秘密協議所說，公司會在中國進一步投資建設新的零售店、研發中心和可再生能源項目，並在設備中更多使用來自中國供應商的部件。投資者可關注，蘋果公司未來有可能推出AR/VR頭盔以及汽車，這些預期有望為股價帶來刺激，延續強勢。

【3、阿里巴巴 馬雲】

●出生年份：1964年 / 生肖：龍

屬龍者捱過了2021破太歲年，工作阻滯不順等已過去，縱然2022年預測運程一般，但運勢較往年良好。回望去年，中概股捲起監管風暴，阿里於4月遭市監局重罰182億元人民幣，隨着更多監管政策出台，一眾大型科技股股價「跌跌不休」。阿里股價去年跌48.8%，跑輸主要科企，馬雲身家亦急速縮水。

由於屬龍者在2022年沒有吉星、並無外來助力，所有事情都要靠自己。中國監管政策這宏觀政策未能自行解決，阿里只好着手處理「內憂」，重整業務與管理結構，宣布首席財務官(CFO)換人，大力拓展海外市場以挽回頹勢。不過，事業上還要提防的凶星暗中作祟，今年容易遭小人嫉妒、中傷誹謗，對事業發展構成阻力，尤其須提防同行競爭對象，或趁機搶攻突圍。

【4、特斯拉 馬斯克】

●出生年份：1971年 / 生肖：豬

近年肖豬的馬斯克獲某雜誌評為「2021年度風雲人物」，去年的他各樣事情都穩定順利。

但屬豬者2022年「破太歲」，今年運氣麻麻，要特別小心負面消息進一步浮面。縱使多家大行輪流唱好特斯拉(Tesla)前景，投資者須提防股價高處不勝寒。早前已有分析警惕，市場對特斯拉的狂熱，就是泡沫即將破滅的潛在案例，認為其股價遠超過目前本身的價值，不排除會經歷一波下行修正。

另邊廂，特斯拉在德國柏林附近建設歐洲首座「超級工廠」的計劃，原定於2021年下半年運作，但因政治、環保等糾纏一拖再拖。柏林廠最近獲特別許可生產2,000輛Model Y，而此等數目對特斯拉而言只是杯水車薪。目前柏林工廠存在用水申請問題，有關法庭訴訟首次聽證會將於2月11日舉行，市場預計工廠有望於2、3月正式開工。該廠終歸何時能夠量產，還看最終的裁決。

要留意，今年屬豬者有凶星「劫煞」，逢此星多是非、破財，身邊小人多，劫煞多者，能力愈強嫉妒者也愈多。

【5、巴郡 巴菲特】

●出生年份：1930年 / 生肖：馬

屬馬人士2021年財運麻麻，有代表破財的「小耗」星阻礙，有機會遇到小偷。「股神」巴菲特去年果真慘墜騙局，成為了由一家美國太陽能公司的老闆策劃的超級「龐氏騙局」的受害者，損失金額達3.4億美元(約26.5億港元)，此案更為加州東部地區史上規模最大的欺詐案件。

很不幸，巴菲特的投資旗艦巴郡業績亦未算理想，第3季純利按年大跌65.67%，至103.44億美元，反映該企期內投資回報平平，儘管坐擁創紀錄的1,492億美元現金儲備而未有善用。2021年，巴郡股價上漲約30%，略高於標普500指數約27%的漲幅。

雖然如此，巴菲特奉行睇長線的價值投資，故生肖運程對他造成影響有限。屬馬者將迎來幸運的2022年，午馬與寅虎「三合」，如身邊有貴人相扶，使一切變得順利。

隨着投資者繼續從高增長股票轉向更安全的投資，巴郡有望成為下一個衝擊萬億美元市值的公司。該公司A股踏入2022年即創下歷史新高，市值突破7,000億美元。《福布斯》富豪榜資料顯示，巴菲特目前身價為1,140億美元，是全球第8大富豪。

此外，巴菲特重押蘋果公司股票勁賺，亦帶挈其身家飆升。我們可以參考巴菲特持股窺探未來投資機會。據巴郡向美國證券交易委員會(SEC)呈交13F文件，該公司第3季重倉股Apple、美國銀行、美國運通及可口可樂，持股量分別佔組合的42.73%、14.6%、8.65%，以及7.14%。期內又斥資29.1億美元，增持了24%能源公司雪佛龍股份。

以上生肖分析僅作參考而已，說到底，大部分成功人士不能單靠運氣，個人的努力及才能亦是致勝的關鍵要素之一。