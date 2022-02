致富智庫：虎年投資點部署？呢班富豪運程有咩啟示...

人生運勢盛衰興替,十二生肖裏,每個生肖都附帶天生的性格特徵。在過去的一年,全球富豪有的經歷了重大變革、有人負面消息纏身「隱身」多時、有人用一句話叱咤股壇。虎年伊始,富豪們所屬的生肖將迎來好運勢,還是艱難的一年開始?流年變更對他們所帶領的企業又有甚麼影響呢?當中對投資有何啟示?

【1、Meta 朱克伯格】

●出生年份:1984年 / 生肖:鼠

屬鼠者在2021「太歲相合」年,事業運勢旺盛,工作上有貴人的關照,業務上會有大突破,財運收入水漲船高。對於Facebook(Fb)創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)而言,去年是重要的里程碑。

Fb於去年10月宣布改名Meta進軍元宇宙,利用擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)、人工智能等技術打造新世代,引發未來產業趨勢的探討。公司預告將斥資100億美元構建所需技術,目標覆蓋規模達到10億人。

業務有新突破,但Fb去年負面新聞不斷。10月份,旗下一眾應用程式遭遇大規模死機全部癱瘓;同月Fb吹哨者踢爆公司為賺錢「放任假資訊流竄」。至年底,Fb又被指組織說客在敏感議題向美國民主、共和兩黨挑撥離間,試圖阻止兩黨為社交媒體制定更嚴格的監管法規。朱克伯格更被美國雜誌《新共和》(The New Republic)雜誌評選為「年度惡人」(scoundrel of the year),指Fb令世界變得更愚蠢、醜陋和更糟糕。

踏入2022年虎年,屬鼠者好運有所延續,但並未有更多吉星守護,凡事要靠自己親力親為。Meta全力壓注元宇宙事業,但硬件、軟件技術皆尚未成熟,眾多企業試圖搭乘上元宇宙發展的快車,Meta想要搶市佔成為元宇宙一哥,相信要再加把勁。運勢上,虎年受凶星的干擾較多,易犯小人和破財。朱克伯格在去年尾捲入眾多是是非非,凶星作祟,2022年可能繼續受流言蜚語所纏繞。

【2、蘋果公司 庫克】

●出生年份:1960年 / 生肖:鼠

面對新冠疫情、加息在即等的高度不確定性,蘋果公司(Apple Inc.)仍被投資者視為資金避風港。行政總裁庫克2021年獲吉星拱照,生肖屬鼠的他,在「太歲相合」年各項事情上都較理想及穩定。受惠銷售及盈利增長,Apple在2021年下半年開始拾級而上,股價連番破頂,踏入2022年首周即躍升為全球首家3萬億美元市值的公司。

2021年,蘋果公司推出了大家期待已久的iPhone 13手機,還有iPad Mini、藍牙追蹤器AirTag、首款耳罩式AirPods Max、智能揚聲器HomePod mini等,均受到大家喜愛。據最近一季業績報告,蘋果公司第四季營收達到834億美元,打破歷來9月季度營收紀錄,按年上升29%。

研究數據顯示,iPhone 13系列大受市場歡迎,蘋果公司連續第2個月在中國成為手機銷量冠軍,去年11月的市佔率達到23.6%。中國目前已是iPhone僅次於美國的第2大市場。

2022年屬鼠者料有好運勢,而適逢驛馬年,有遷移、外出之象,相信蘋果公司都會繼續「外闖」,落力投資中國,或如傳聞中的秘密協議所說,公司會在中國進一步投資建設新的零售店、研發中心和可再生能源項目,並在設備中更多使用來自中國供應商的部件。投資者可關注,蘋果公司未來有可能推出AR/VR頭盔以及汽車,這些預期有望為股價帶來刺激,延續強勢。

【3、阿里巴巴 馬雲】

●出生年份:1964年 / 生肖:龍

屬龍者捱過了2021破太歲年,工作阻滯不順等已過去,縱然2022年預測運程一般,但運勢較往年良好。回望去年,中概股捲起監管風暴,阿里於4月遭市監局重罰182億元人民幣,隨着更多監管政策出台,一眾大型科技股股價「跌跌不休」。阿里股價去年跌48.8%,跑輸主要科企,馬雲身家亦急速縮水。

由於屬龍者在2022年沒有吉星、並無外來助力,所有事情都要靠自己。中國監管政策這宏觀政策未能自行解決,阿里只好着手處理「內憂」,重整業務與管理結構,宣布首席財務官(CFO)換人,大力拓展海外市場以挽回頹勢。不過,事業上還要提防的凶星暗中作祟,今年容易遭小人嫉妒、中傷誹謗,對事業發展構成阻力,尤其須提防同行競爭對象,或趁機搶攻突圍。

【4、特斯拉 馬斯克】

●出生年份:1971年 / 生肖:豬

近年肖豬的馬斯克獲某雜誌評為「2021年度風雲人物」,去年的他各樣事情都穩定順利。

但屬豬者2022年「破太歲」,今年運氣麻麻,要特別小心負面消息進一步浮面。縱使多家大行輪流唱好特斯拉(Tesla)前景,投資者須提防股價高處不勝寒。早前已有分析警惕,市場對特斯拉的狂熱,就是泡沫即將破滅的潛在案例,認為其股價遠超過目前本身的價值,不排除會經歷一波下行修正。

另邊廂,特斯拉在德國柏林附近建設歐洲首座「超級工廠」的計劃,原定於2021年下半年運作,但因政治、環保等糾纏一拖再拖。柏林廠最近獲特別許可生產2,000輛Model Y,而此等數目對特斯拉而言只是杯水車薪。目前柏林工廠存在用水申請問題,有關法庭訴訟首次聽證會將於2月11日舉行,市場預計工廠有望於2、3月正式開工。該廠終歸何時能夠量產,還看最終的裁決。

要留意,今年屬豬者有凶星「劫煞」,逢此星多是非、破財,身邊小人多,劫煞多者,能力愈強嫉妒者也愈多。

【5、巴郡 巴菲特】

●出生年份:1930年 / 生肖:馬

屬馬人士2021年財運麻麻,有代表破財的「小耗」星阻礙,有機會遇到小偷。「股神」巴菲特去年果真慘墜騙局,成為了由一家美國太陽能公司的老闆策劃的超級「龐氏騙局」的受害者,損失金額達3.4億美元(約26.5億港元),此案更為加州東部地區史上規模最大的欺詐案件。

很不幸,巴菲特的投資旗艦巴郡業績亦未算理想,第3季純利按年大跌65.67%,至103.44億美元,反映該企期內投資回報平平,儘管坐擁創紀錄的1,492億美元現金儲備而未有善用。2021年,巴郡股價上漲約30%,略高於標普500指數約27%的漲幅。

雖然如此,巴菲特奉行睇長線的價值投資,故生肖運程對他造成影響有限。屬馬者將迎來幸運的2022年,午馬與寅虎「三合」,如身邊有貴人相扶,使一切變得順利。

隨着投資者繼續從高增長股票轉向更安全的投資,巴郡有望成為下一個衝擊萬億美元市值的公司。該公司A股踏入2022年即創下歷史新高,市值突破7,000億美元。《福布斯》富豪榜資料顯示,巴菲特目前身價為1,140億美元,是全球第8大富豪。

此外,巴菲特重押蘋果公司股票勁賺,亦帶挈其身家飆升。我們可以參考巴菲特持股窺探未來投資機會。據巴郡向美國證券交易委員會(SEC)呈交13F文件,該公司第3季重倉股Apple、美國銀行、美國運通及可口可樂,持股量分別佔組合的42.73%、14.6%、8.65%,以及7.14%。期內又斥資29.1億美元,增持了24%能源公司雪佛龍股份。

以上生肖分析僅作參考而已,說到底,大部分成功人士不能單靠運氣,個人的努力及才能亦是致勝的關鍵要素之一。