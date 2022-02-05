東亞銀行15間分行下周一起暫停服務

皇后大道東分行：灣仔皇后大道東228號中華大廈地下B及C號舖

香港大學分行：薄扶林道香港大學百周年校園地下P0030號舖

石塘咀分行：石塘咀皇后大道西484-496號新安大樓地下I及J號

黃埔花園分行：紅磡黃埔新天地第9期地下G19號舖

奧海城分行：西九龍海庭道18號奧海城2期地下高層UG46及47號

香港理工大學分行：紅磡香港理工大學邵逸夫樓平台樓層VA210室

九龍站圓方分行：尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1002號

大坑東分行：大坑東窩仔街13號地下

香港浸會大學i-理財中心：九龍塘浸會大學道9號香港浸會大學賽馬會師生活動中心地下G02室

新都城中心分行：將軍澳運亨路1號新都城中心1期2樓243號

香港科技大學分行：西貢清水灣道香港科技大學廣場入口地下

香港教育大學分行：大埔露屏路10號中央大樓平台C-P-12室

香港中文大學分行：沙田香港中文大學池旁路龐萬倫學生中心1樓108室

葵芳分行：葵芳興芳路223號新都會廣場1樓140-141號舖

嶺南大學i-理財中心：屯門青山公路8號嶺南大學李運強教學大樓地下13號

較早前，該行已暫時調整了所有分行的營業時間，星期一至五為上午9時至下午4時。透過自動櫃員機存入支票的截數時間亦更改為星期一至五下午4時，亦已調整了星期六的分行服務。中環總行、北角分行、香港仔分行、德福廣場分行、旺角北分行、上水分行、沙田廣場分行、荃灣沙咀道分行於星期六之營業時間為上午9時至中午12時營業，而其他分行則會於星期六暫停服務，直至另行通告。

東亞表示，將會繼續於分行採取防疫措施，以保障員工和客戶的健康，亦會繼續透過電子網絡銀行服務和BEA App，為客戶提供便捷的數碼銀行服務。