恆大·珺瓏灣推出「迎金虎、賞千萬」活動

福彩發展董事王彬然表示，是次以「買樓送樓」回饋項目指定單位買家。凡於2022年2月7日至2022年7月1日，按條款規定成功購買該盤三房單位或獨立屋人士，將可獲得相應數量的抽獎券，如購入物業的買家已接種新冠疫苗一劑或以上，更可獲贈多一張抽獎券。

代理銷售恆大·珺瓏灣的美聯物業，其住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，農曆新年前項目透過招標連環沽出多伙，包括地下連花園及頂層連天台特色戶型。根據發展商資料，2022年迄今合共售出19伙，總成交金額約1.12億元。

該行住宅部營運總監張子存補充，日前招標售出2伙特色戶，其中的1座22樓Ｆ室，實用面積378方呎，兩房間隔，連面積319呎私人天台，以約711萬元招標售出，呎價約18,810元，為近期成交呎價最高單位。