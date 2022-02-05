【一文睇晒】滙豐、渣打等多家銀行最新停業安排

滙豐將進一步調整分行服務安排。由2022年2月7日(星期一)起，額外15家零售銀行分行及兩家中小企中心會暫停服務，直至另行通知。早前公布調整分行服務時間的措施將繼續生效。

【以下零售銀行分行於2月7日起暫停營業】

●港島區

交易廣場分行及卓越理財中心︰中環交易廣場1樓102及101號舖,2樓201-202及204-205號舖及3樓301-304號舖

港運城分行︰北角英皇道500號港運城131-132號

筲箕灣分行︰筲箕灣道306-310號

香港大學分行︰薄扶林道香港大學邵仁枚樓地下

灣仔商業客戶服務中心︰灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心1樓110-120號舖

●九龍區

樂富分行︰橫頭磡樂富廣場UG2樓L201-L206號舖

荔枝角道分行︰深水埗荔枝角道245號

半島中心分行︰尖東麼地道67號半島中心地下及一樓G55-60號

土瓜灣分行︰土瓜灣炮仗街142-144A

●新界區

國泰城分行︰大嶼山赤鱲角觀景道8號國泰城商場1樓B-E舖

粉嶺分行︰粉嶺聯和墟和豐街14-16號地下

翠屏花園分行︰大埔翠屏花園商場26號

青衣城分行︰青衣青衣城3樓308F舖

富豪機場酒店卓越理財中心︰赤鱲角暢達路9號富豪機場酒店2樓209,210,215及218號舖

沙田分行︰沙田中心商場第3層30D號舖

【以下中小企中心於2月7日起暫停營業】

●港島區

灣仔滙豐中小企中心灣仔告士打道88號6樓

●新界區

沙田滙豐中小企中心

沙田鄉事會路138號新城市中央廣場1座15樓1516-1517室

另外，由於一名分行職員確診新冠病毒，滙豐馬鞍山分行及卓越理財中心由2022年2月7日起將暫停營業，直至另行通知。該名員工最後上班日期為2022年1月31日。該分行已進行深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已安排該行所有員工進行病毒檢測作為防禦措施，並會為員工提供適切的支援及協助。

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渣打香港於2月8日至2月25日期間縮減分行服務，於這三星期內，分行將按以下列表暫停服務︰

【2月8日至11日】

●港島區

金鐘分行、金鐘優先理財中心、德輔道中分行、太安樓分行、北角港運城分行、北角中心分行、香港仔分行、灣仔鷹君分行、跑馬地分行、灣仔修頓分行、上環企業特快中心

●九龍區

紅磡廣場分行、紅磡廣場優先理財中心、觀塘分行、又一城優先理財中心、奧海城分行、尖沙咀分行、旺角分行、旺角中心分行、尖沙咀企業特快中心

●新界區

和宜合道分行、葵涌分行、上水中心分行、北香港優先理財中心、沙田廣場分行、火炭優先理財中心、荃灣分行、屯門市廣場分行、天水圍北分行

【2月12日】

全線分行暫停營業，以下分行維持服務︰

德輔道中分行、觀塘分行、旺角分行、沙田廣場分行、眾安街分行、元朗分行。營業時間上午10時正至下午1時正

【2月14日至18日】

●港島區

交易廣場分行、中環分行、鰂魚涌分行、銅鑼灣分行、皇后大道東分行、中環企業特快中心

●九龍區

九龍城分行、德福花園分行、長沙灣優先理財中心、長沙灣分行、樂富中心分行太子道分行、K11 Atelier優先私人理財中心、圓方優先理財中心、油麻地分行

●新界區

將軍澳天晉分行、馬鞍山分行、八號花園分行、眾安街分行、屯門分行、元朗分行

【2月21日至25日】

●港島區

石塘咀分行、188 德輔道中分行、太古城中心分行、太古城中心優先理財中心、新翠花園分行、時代廣場優先理財中心

●九龍區

黃埔新邨分行、窩打老道分行、美孚分行、美孚優先理財中心、新蒲崗分行、廣東道分行、68彌敦道分行、渣打流動分行、觀塘企業特快中心

●新界區

新都會廣場分行、青衣城分行、將軍澳分行、西貢分行、大圍分行、火炭分行、大埔分行、荃灣分行、天水圍分行

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皇后大道東分行：灣仔皇后大道東228號中華大廈地下B及C號舖

香港大學分行：薄扶林道香港大學百周年校園地下P0030號舖

石塘咀分行：石塘咀皇后大道西484-496號新安大樓地下I及J號

黃埔花園分行：紅磡黃埔新天地第9期地下G19號舖

奧海城分行：西九龍海庭道18號奧海城2期地下高層UG46及47號

香港理工大學分行：紅磡香港理工大學邵逸夫樓平台樓層VA210室

九龍站圓方分行：尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1002號

大坑東分行：大坑東窩仔街13號地下

香港浸會大學i-理財中心：九龍塘浸會大學道9號香港浸會大學賽馬會師生活動中心地下G02室

新都城中心分行：將軍澳運亨路1號新都城中心1期2樓243號

香港科技大學分行：西貢清水灣道香港科技大學廣場入口地下

香港教育大學分行：大埔露屏路10號中央大樓平台C-P-12室

香港中文大學分行：沙田香港中文大學池旁路龐萬倫學生中心1樓108室

葵芳分行：葵芳興芳路223號新都會廣場1樓140-141號舖

嶺南大學i-理財中心：屯門青山公路8號嶺南大學李運強教學大樓地下13號

東亞早前已暫時調整了所有分行的營業時間，星期一至五為上午9時至下午4時。透過自動櫃員機存入支票的截數時間亦更改為星期一至五下午4時，亦已調整了星期六的分行服務。中環總行、北角分行、香港仔分行、德福廣場分行、旺角北分行、上水分行、沙田廣場分行、荃灣沙咀道分行於星期六之營業時間為上午9時至中午12時營業，而其他分行則會於星期六暫停服務，直至另行通告。