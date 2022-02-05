笑到最後！巴菲特投資日本5大商社獲利甚豐

「當潮退的時候才知道誰在裸泳」乃是「股神」巴菲特(Warren Buffett)的名言之一。美股近日出現調整，不少押注科技股投資者都「中伏」，被捧為「科技女股神」的Cathie Wood旗下基金更損失慘重。而巴菲特在疫情期間投資日本5大商社的決定正獲得豐厚回報，因為這些企業預計獲利即將出現創紀錄的反彈。

外媒報道指，巴郡於2020年布入股日本最大的5間貿易公司，此舉震驚全球市場，因為當時疫情正燒，這些公司正努力應付利潤下滑的問題。而踏入後疫情時代，從原油到鐵礦石等各種商品價格反彈後，日本貿易公司紛紛提高了獲利前景。

現在，這些公司是大宗商品價格強彈的最大贏家之一。近期的供應限制及地緣政治局勢，以及需求反彈，已導致能源、金屬、農作物價格飆升。

其中，丸紅株式會社在上調業績指引全年並宣布回購計畫後，股價於周四飆至歷史新高。三菱商事、伊藤忠商事、三井物產也上調了業績指引。

丸紅社長柿木真澄（Masumi Kakinoki）表示：「這些會是非常令人吃驚的數字，我們正冷靜進行評估，前景可能不確定，所有其他公司也不想過度依賴大宗商品。」

據報道，這些商社為日本在海外能源及金屬資產的最大投資者，它們開發了複雜的交易平台，以從區域價格套利。

現年91歲的巴菲特為全球10大富豪中，唯一一位淨資產在今年實現增長的富豪。價值股為巴菲特投資理念的基石，也是巴郡的投資重點，自今年初以來，該公司表現皆優於科技公司及標普500指數。