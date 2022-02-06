郭家耀：內房業績料難有驚喜

內房資金持續緊張，行業消息繼續影響大市走勢。近日有傳中央有意讓內房企業，動用由地方政府所監管的帳戶內的商品房預售按金，以協助開發商應付到期債務、支付供應商貨款、以及其他需求，相關措施或於短期出台，但目前難以估計對緩解行業資金壓力有多大，畢竟今年上半年為內房離岸美元債券到期的高峰期，還款壓力巨大，而且受疫情影響，相信短期內房銷售仍疲弱。預期此措施主要讓開發商有資金，發放給承建商及供應商，以支付薪金給工人過年。縱然今年以來，內地傳出多個放水信號，估計對國企及較低風險的民企較有幫助，即使推出較低的抵押貸款利率，亦需要一段時間，才可推動銷售表現。

事實上，多個負面因素仍將繼續困擾內房，包括內地對行業收緊政策未有放寬跡象、1月份內地物業銷售數字亦見疲弱。數據顯示，1月份第3周，內地40個城市商品房成交，按年跌31%，雖然較前一周的下跌39%有所收窄，不過，1月份頭3周，銷售額仍在下跌，按年跌41%，預示企業資金流動性仍緊張，或引發更多違約事件出現，而即將出爐的去年業績，預期亦難有驚喜。

要解決流動性不足問題，企業一方面持續出售資產，同時折讓配股行動亦不絶於耳。值得一提是，有幾類企業存在配股風險，不單是資金流動性差的房企有機會，一些肩負接管陷入財困同行資產的國企，或會選擇配股以支付相關併購開支，從而成為短線股價不穩定因素。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)