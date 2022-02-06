陳政深：這隻保險股具追落後條件...

港股在虎年首個交易日挾高，恒指重上100天線；然而從整體走勢而言，指數仍處於中期下降軌之中，而在農曆年間，由歐洲央行到英倫銀行，都進一步確立西方國家央行偏鷹的取態，這與中國寬鬆取態大相逕庭，香港正處於貨幣政策差的資金流向之中，未來各板塊只會更加分化。

去年上半年度，集團持續業務之已賺毛保費上升5.2%，至115億美元，以實際匯率計算，集團去年上半年的新業務利潤為11.76億美元，按年增長29%，而經營溢利，則按年增長14%，至19.69億美元。按盈利來源計，香港及新加坡是集團的主要動力，而集團的主要布局，亦都以亞洲為主。比較歐美國家，亞洲區有更大的保險潛力：據瑞士再保險的資料，英國的人均壽險保費是亞洲的17倍，但據瑞信的數據，亞洲區的中產階層人口，將由2020年的20億人，增長至2030年的35億，潛力甚為巨大。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)