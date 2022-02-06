陳鳳珠：全球企業將大力發展元宇宙

近年元宇宙(Metaverse)一詞成為熱門話題，不少大型企業均發展或投資元宇宙領域，元宇宙出自科幻小說，書中描述未來的人憑着佩戴特製的眼鏡及耳機，以虛擬化身游走比現實更豐富的虛擬世界。因此，元宇宙概念為打造人類世界的第2個「虛擬平行時空」，人類可透過虛擬分身，於虛擬場景進行社交、工作、購物及娛樂體驗等。當然，元宇宙需要更多技術扶持，首先要有真實感，由一個立體、多維的網絡虛擬空間來支持，另外需要網速、雲端及軟硬件的整合配套支援。因此，當中涉及擬真體驗的平台或應用程式、支付及交易工具、社交平台、互聯網基礎建設，並需要佩戴AR/VR等體驗使用裝置，從而將虛擬世界與現實世界融合。

目前的互聯網社交系統主要以平面信息，如通過文字、聲音、視訊、圖片來呈現，但元宇宙能建立3D全感官效果，令現實的人類如置身於真實場景。因此，不難發現自Facebook改名Meta後，市場陸續出現投資者以高價購入虛擬房地產或數字土地，為未來進入元宇宙世界率先作部署。

與元宇宙相關的還有非同質化代幣(Non-Fungible Token NFT)，為區塊鏈上的數據單位，每個代幣可代表一個獨特的數碼資料，如聲音、影片、遊戲中的項目或其他創意作品，並作為虛擬商品所有權的電子認證，且不能互換。

其實，元宇宙概念產品主要集中於網絡遊戲、VR/AR，社交等領域，相信遊戲行業及VR/AR技術最為人熟悉，其中涉及的上市公司包括Meta、蘋果公司、微軟等，至於平台及支付包括Roblox、Sandbox、Paypal、Coinbase、Block等。雖然元宇宙發展需時，但要留意全球企業將加大投資發展與元宇宙相關的領域。

安里資產管理投資組合經理陳鳳珠

(作者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)