陳樂怡：中資電訊股攻守兼備

在農曆新年期間，美國科技龍頭業績參差，個別大型股績後顯著下挫，但美國中概股逆市造好，帶動香港科技股假後復市顯著反彈。而且傳統金融股發力，港股虎年首個交易日紅盤高開高收，直撲100天線。不過，後市宜留意北水重臨及A股復市情況，以及外圍俄烏局勢。今周即將公布美國1月通脹數據，以及1月中國信貸數據。俄烏局勢持續緊張，連同OPEC+未有計劃額外增產，油價飆升，市場焦點或會重返高通脹。

由於內地疫情反覆，以及冬奧期間部分工業活動暫停，預計內地首季經濟數據欠佳，當局將會加大力度催谷消費，建議留意消費股。其中，乳業及啤酒股有望穩中求進。原奶供應今年逐步釋放，有望帶動奶價回落，改善利潤。而啤酒股行業高端化持續，市場估計第2季將有新一輪加價潮。

體育用品股受惠於2021年本土熱潮升溫，表現突出。進入2022年，儘管預計本土品牌市場份額仍可溫和增長，北京冬奧成短線催化，但2021年新疆棉事件帶來較高的銷售基數，今年銷售增長不易，要交出令市場驚喜的業績，難度有所增加。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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