曜熊理財：新春投資基金虎虎生威

虎年到來，恭賀各位讀者，投資基金制勝有道，新的一年有新的投資機會，只要時間正確，投資基金仍可虎虎生威。年假後，投資者可能面對全球市場整體表現疲弱，主要是受美聯儲議息會議暗示3月加息、並表示不排除每次議息會議都加息的可能性，避險情緒進一步增強。

拜別牛年，也可能拜別美股牛市，美國基金長達十多年的大牛市可能已經完結，標普500就在2021年聖誕後飆升至4,818點的歷史新高。然而，通脹徹底失控，美國整體CPI(消費物價指數)飆升至7%的40年新高，核心PCE亦超出5%，一場貨幣緊縮風暴即將來襲全球。

美國加息及縮表對市場的衝擊將是巨大的。現在勞動力市場非常景氣，人手緊缺而導致薪資攀升，同時供應鏈瓶頸導致通脹居高難下。在這兩大挑戰下，美聯儲加息過程將會非常快。

估值虛高的股票可能在跌勢中被無情拋棄，不過對投資者而言，未來跌勢中可能是買入科技基金的好時機，畢竟科技發展動能並未轉變，只是科技股已嚴重偏離了正常的定價，估值重估在所難免。

中港基金難免受到影響，拉動中國經濟的三頭馬車存在一定的阻力，除了疫情的反覆對消費仍有壓制，還有原材料價格的上升不利製造業，再加上房地產仍在谷底，受到了多重打擊。雖然中央多項穩增長的政策都逐步頒佈，但效果暫未顯現。不過，中長線來看，投資者不必過於悲觀。

曜熊資產執行董事馬煒喬