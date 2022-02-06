鄺紫珊：料資金追求較高收益債券需求不變

美國聯儲局的鷹派立場，引發市場大幅震盪，雖緊縮政策可有利於帶動利率上升，但短期內仍對各類債券構成一定壓力。觀察近期債券市場表現，受加息預期升溫影響，推升美國10年期債券孳息率飆升，並衝擊近期債市表現。

觀乎過去加息周期，債市雖短線震盪但之後迎來半年普遍重回上升的趨勢，而且上揚的勢頭可維持近兩年，故近期的波動反而可能是提供投資者分批部署的好時機。

根據過往經驗顯示，當貨幣政策藍圖開始為市場接受及消化，其後利率走勢可望趨緩。若經濟持續處於擴張期，現階段企業的信用風險沒有明顯上升的話，可留意因為最近的債市震盪所產生的信用債投資機會，建議可多注意具備相對投資價值及高收益的企業債，以及美元新興企業債。

在全球經濟走向穩健增長的形勢下，部分企業因為經濟復甦，企業出現盈利與大幅好轉，有望從垃圾等級被調升到投資等級；而有部分歐美金融機構經過重組，包括縮減或重組業務、清理壞帳、大舉裁員等，以及加上國家的財政與貨幣政策支持，獲得信評機構上調評級。故就全球債券資金流向來看，市場預期美國的利差將持續表現優於其他已開發市場，加上美元轉強，可持續吸引資金回流美國投資級別債。此外，美國多家大型銀行全數通過今年的壓力測試，這顯示銀行有足夠的資本抵禦經濟衰退的風險。

今年全球債券市場持續面臨挑戰，但預期資金追求較高收益債的需求仍不變，但需注意其波動度將增加，建議分散策略部署。另外，從歷史經驗顯示，金融行業的資產價格表現較突出，因受惠於加息環境；從金融企業財報去看，上半年盈利表現相當亮眼，可以持續留意金融相關ETF(交易所買賣基金)產品。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊