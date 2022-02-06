1周10大驚奇︰美股走勢似過山車　真正考驗尚未來臨...

美股上周走勢尤如過山車，先是Facebook母公司Meta業績驚現「黑天鵝」導致股價暴跌，後有亞馬遜、Snap等財報力挽狂瀾，市況波動難以捉摸，着實令不少投資者無所適從。隨着美國本周即將公布最新的通脹數據，預計消費物價指數(CPI)將續創近40年新高，意味聯儲局「收水」勢必加速，上周英倫銀行加息已是警號！當更多主要央行開始加息，金融市場將迎來新一輪震盪。

【1、美前財長：聯儲局已經行動晚了 年內恐連續加息7次】

前美國財長薩默斯(Larry Summers)警告，面對通脹升溫的形勢，投資者需要為美國聯儲局在年內剩餘7次會議上全部加息，甚至是一次性加25個點子以上的可能性做好準備。

薩默斯直言，聯儲局已經行動晚了，而且市場可能低估了連續加息的可能性，因為該局可能需要以比目前預期更大的幅度收緊政策。

他認為，更大的風險是貨幣政策收緊得不夠，最終導致核心通脹率超過4%，然後導致通脹變得根深蒂固，將是一個非常現實和嚴重的錯誤，情況恐像1970年代，時任聯儲局主席沃爾克不得不大幅提高聯邦基金利率至最高逾16%，以犧牲短期經濟增長為代價壓低通脹。

【2、氣候及地緣政治勢推升通脹 橋水籲別低估收水風險】

嚴寒天氣侵襲美國德州，加上俄烏戰火味濃，以及美國擊殺伊斯蘭國領袖令中東局勢風雲變色，惡劣氣候和地緣政治風險齊齊發功，刺激國際油價上升，周四升破90美元一桶大關，為自2014年以來首次，券商高盛繼續唱好油價可達100美元的目標。油價飆升，勢令通脹火上加油，各大央行都嚴陣以待。

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)發表2022年展望報告表示，投資者可能低估了美國聯儲局和其他央行為應對通脹而積極收緊貨幣政策的需求，這將會為市場帶來重大風險。

該報告解釋，在新冠肺炎疫情期間，多地央行為市場注入了大量資金和信貸，產生了一個高名義支出(即計及通脹在內的支出)和收入增長的自我強化循環，如果不大舉收緊貨幣政策，將不能為這種增長態勢降溫。

【3、英倫銀行上調利率1/4厘 18年來首次連續加息】

加息潮來勢洶洶！正當美國聯儲局蓄勢加息，大西洋彼岸的英倫銀行則一如預期調高利率0.25厘至0.5厘，加息幅度比上次大0.1厘，更是2004年之後首次連續兩次議息會議都加息，還啟動「縮表」！

英倫銀行的貨幣政策委員會(MPC)以5票贊成對4票反對加息0.25厘，乍看之下不像去年12月中以8:1加息0.15厘般一致，但原來那些「異見人士」不是反對加息，而是想乾脆加息0.5厘至0.75厘，內部「鷹味」比加息本身更勁，現預期英國利率在明年中升至1.5厘左右。

不僅如此，該會更一致決定開始減持英國國債和投資級別非金融企業英鎊債券，兩者操作而言都是不再將從到期資產回籠的資金再投資，還會尋求最快在明年底沽清前述企債！該行截至周三持有8,750億英鎊英國國債和200億英鎊的投資級別非金融企業英鎊債券。

【4、金價在1800美元多次徘徊 似有「巨鯨」搞大動作！】

通脹乃是加息的主因，雖然利率上漲不利於於黃金價格，但假如惡性通脹出現，黃金將會是絕佳的保值工具。外媒報道，現貨黃金價格在2020年中以來多次徘徊於每安士1,800美元附近，而即使目前金價基本面有所惡化，但其價格在這個水平仍然非常堅挺，意味到有一頭「巨鯨」大買家在該水平持續買入。

自從金價在2020年7月突破這道關位以來，有19次收市跌破該水平，但最後無一例外又重新站穩住腳。基於美元、實際利率和基金持倉等因素進行的回歸研究得出的一項黃金模型價值在過去一年下跌近10%。然而，金價本身僅下跌約2%。顯然，有個大買家認為值得長期持有黃金。

只有大買家在倫敦場外市場積累倉位，才能進行這種不會體現在交易所買賣基金(ETF)持倉和期貨倉位中的鯨魚級活動。然而，倫敦金銀市場協會公布的金庫數據顯示，截至去年12月黃金庫存僅從3.07億安士略微增至3.09億安士。該數據包含ETF和一些央行持有的黃金。

這意味無論是誰在買進，都有資金實力大量承接，在市場上不留痕迹，然後接收和保存該些黃金。報道認為，這強烈指向了主權買家。

中央銀行通常會向國際貨幣基金組織(IMF)申報帳上的黃金數量。但也有一些延遲報告的先例。在2009年至2015年期間，中國報告黃金持倉量沒有變化，然而最終披露在此期間購買了5,300萬安士黃金。

【5、法巴料美加息4次以上 今年債股相當難玩】

法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，今年美國加息將多於該行原先預測的4次，且「收水」壓力持續，加上地緣政治風險升溫，今年債股市場均相當「難玩」!不過，她料，今年股票回報仍將跑贏債券，其中能源股可看高一線。

美國聯儲局上月底議息後，市場情緒持續發酵。她預期，近期10年期美債孳息率仍有上行空間，今年或升至2.25厘才見頂，較早前的預測提高0.25厘，但參考上一輪加息周期，當市場充分反映加息預期，以及出現更多政策指引後，債息將有所回落，料屆時資金會回流至增長股，支持科技板塊反彈；加息環境下短債息率上揚趨勢將更加明顯，該行將2年期債息率預測由1.25厘調升至1.5厘。

通脹及加息繼續成為今年上半年市場焦點，或對風險資產帶來挑戰。她稱，全球股市繼續因環球央行部署「收水」而維持波動，加上美元轉強，新興市場和亞洲區股市將受較大影響，惟相信俄烏政治風險僅帶來短暫影響，市場將逐漸消化相關事件。值得留意的是，美股近期大幅回落之際，聯儲局言論仍超出預期的「鷹」，她認為勢進一步衝擊美股，坦言不確定美股短期是否已「見底」，但除非出現債息曲線倒掛（即短期債息高於長期債息），否則相信美股步入熊市的機會不大。

事實上，她看好歐洲市場多於美股，雖然歐洲央行今年亦有可能縮減資產負債表，但其「收水」速度遠較美國慢，預期明年3月才會開始加息，而且對利率敏感的價值股和周期股在歐股所佔的份額較大，有利指數向上，而其估值與過去相比並未特別高。另外，資金會傾向流入具防守性及派息增長股，她亦看好油股、能源股等；並建議加入另類投資，又提及亞洲的疫情措施與歐美國家相比仍較嚴謹，「宅經濟」帶動的物流需求繼續增長，故看好亞洲商業房地產。

聯儲局近期釋放出重啟加息周期勢在必行的信號，促使各投行和券商紛紛「改口」，預期「收水」步伐勢變得激進。市場憂慮聯儲局將於3月首次加息後隨即縮表，惟她預期，縮表時間將僅較該行原先預期稍微提早一個月至6月，主要由於聯儲局暗示未來推行量化緊縮(QT)時，主要方式是不為到期債券延期，而非直接拋售資產，相信縮表速度或較目前市場預期更慢。

【6、Facebook母企業績成「黑天鵝」】

率先宣布進軍「元宇宙」領域的Facebook(Fb)、Instagram(IG)及WhatsApp母公司Meta上季盈利按年倒退，為相隔9季首次，連同本季業績指引差過市場預期，成為繼Netflix後另一家因業績「交唔到貨」而估值大冧的美國巨型科企。

業績公告顯示，Meta上季純利按年倒退8.32%至102.85億美元，每股盈利按年跌5.41%至3.67美元，差過市場預期；更預測今季收入介乎270億至290億美元，同遜市場預期，亦即按年增速放緩到3至11%，可能是公司2012年上市後最慢。

Fb等核心社交媒體收入上季按年增長19.88%至327.94億美元，其中99.52%都是廣告收入。營運總監桑德伯格直言廣告商上季「呻」全球供應鏈中斷、勞動力短缺和通脹壓力，跟Snap之前的說法差不多，市場憂慮這些風險會繼續不利商家的廣告預算。

蘋果公司(Apple Inc.)去年修訂iOS平台私隱設定，將增加社交媒體平台投放針對性廣告和衡量廣告效果的阻力，由於一年前有關監管變化還沒有生效，意味其影響將反映在今季業績上，並持續衝擊其廣告定價能力，Meta財務總監Dave Wehner更估計今年有關收入損失是「100億美元」級數，但由於客戶廣告需求仍在，公司正重新建立大量廣告基礎設施，繼續推出新的廣告衡量和商務工具。

【7、美打工仔辭職率奇高 恐礙經濟增長且推升通脹】

美國勞工部公布，去年12月全美總共有433萬名勞工辭職，雖然少於去年11月時的450萬人，但仍處歷史高位。員工辭職率(自願離職者佔總就業人數比率)為2.9%，是歷年12月的最高水平，僅較去年9月及11月時的3%高峰略低。

勞工部指出，去年底企業「待補空缺」總數近1,090萬，比去年11月底時的1,093萬增加，也高於華爾街估計的1,030萬。

目前市場高度關注辭職率，因辭職率愈高，顯示就業市場的競爭愈激烈，不但推高通脹，更會窒礙經濟復甦步伐。

【8、中俄局勢僅其次 德國人目前最憂是...】

據德國著名民調機構Allensbach及戰略與高級領導力中心發布的年度公眾調查顯示，德國人最關注的是通脹問題。

報告顯示，目前有70%的德國民眾對價格上漲感到擔憂。從民眾的角度來看，聯邦政府現在首先應該關注貨幣會不會進一步貶值。這較地緣政治危機更重要，因相比之下，只有66%民眾認為俄羅斯給世界和平構成重大威脅，同時僅約60%民眾將中國看作是安全風險。

事實上，在去年12月，德國的通脹達5.3%，是30年最高，上周一(1月31日)公布的2022年1月通脹仍料達增長4.9%，其中能源價格的上漲尤為明顯。

上述調查是在2022年1月6日至20日進行，共1,090名16歲以上的德國人參與。

【9、美銀警告：今年股市波動加劇 回報不及之前】

美股近日出現反彈苗頭，惟尚未收復年初至今的所有失地。美國銀行證券美國股票和量化研究主管Savita Subramanian認為，投資者今年最好謹慎行事。

她警告︰「今年將是讓人對波動感到震驚的一年。」今年市場將重新調整預估值，以適應現金孳息率可能到年底時接近2%的走勢。

雖然過去「逢低買入」一直是美股市場的長勝策略，惟她提醒︰「我認為現在不是大量買進標準普爾500指數的時候」，並稱今年標指今年不會帶來豐厚回報。

她對標指的年底目標價為4,600點，又謂︰「從現在開始直到年底，股指將多次觸及這個目標，我們將看到美股出現大幅波動」。

美國銀行建議，投資者應避免選擇在資本自由化和低獲利時代大漲的大型科技股和成長型類股；相反地，應尋找估值偏低的優質股票。

她說︰「好消息是，與2008年 和2009年相比，企業和消費者持有的現金要多得多。」對於現金充裕的公司來說，目前其實可能是個更好的環境。她還看好小型股和價值型股票，包括金融和醫療保健，「我今年會推薦善用波動性來作為買進高質量、自由現金流良好的個股。」

【美國國債總額首次突破30萬億美元】

外媒引述美國財政部周數據，美國國債總額首次突破30萬億美元大關，創歷史新高，而不斷膨脹的債務主要歸因於疫情大流行引發的大規模社會支出。

而在2007年12月、美國經濟開始進入衰退時，美國國債總額為9.2萬億美元。

市場分析指，在美國通脹高企和聯儲局準備開始加息的背景下，美國政府債務不可持續的風險增大。儘管目前不會帶來短期危機，但長遠而言，美國人將會變得更窮。