工銀亞洲新增15間分行及個人理財中心　周一起暫停服務

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展，該行分行服務將作調整，直至另行通知。該行全線分行及個人理財中心的營業時間將繼續調整為星期一至五上午9時至下午4時，星期六的營業時間則為上午9時至中午12時（個人理財中心星期六維持不營業）。此外，由本周一(7日）起，新增以下15間分行及個人理財中心服務暫停；葵涌分行服務亦將繼續維持暫停：

港島區

1.金鐘分行：香港金鐘道95號統一中心1樓1013-1014號舖

2.西環個人理財中心：香港德輔道西345-345A地下2號舖

3.小西灣分行：香港小西灣道9號富欣花園地下17-19號舖

4.北角分行：香港北角英皇道436-438號地下

5.電氣道分行：香港電氣道113-115號

九龍區

6.油麻地分行：九龍油麻地彌敦道542號

7.愛民分行：九龍何文田愛民廣場F18-F19號舖

8.中港城分行：九龍尖沙咀廣東道33號中港城高層地下55號舖及1樓15,16及17B號舖

新界區

9.翠林分行：新界將軍澳翠琳路11號翠林邨翠林新城5樓135號舖

10.將軍澳個人理財中心：新界將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場1樓1025B號舖

11.大興分行：新界屯門大興邨商場21-23號舖

12.太和分行（使用保管箱服務需提前預約）：新界大埔太和廣場2樓216號舖

13.沙田個人理財中心：新界沙田好運中心3樓185號舖位

14.沙咀道個人理財中心：新界荃灣沙咀道315-323號廣益大廈地下4號舖

15.教育路個人理財中心：新界元朗教育路21號英暢大廈地下3-4號舖

另外，由2月5日起，除以下7間分行外，該行其他分行及個人理財中心將逢星期六暫停服務：

1.中環分行：香港皇后大道中9號1樓A1舖

2.銅鑼灣分行：香港銅鑼灣軒尼詩道488-490號軒尼詩大廈地下A舖至1樓

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3.尖沙咀東分行：九龍尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖

4.旺角分行：九龍旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下

5.觀塘分行：九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖

6.沙咀道分行：新界荃灣沙咀道297-313號眾安大廈地下4號舖

7.大埔分行：新界大埔大榮里34至38號美發大廈地下F舖