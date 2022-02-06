十大二手屋苑於周末兩日交投量大跌5成

農曆新年後二手市場偏靜，中原指周末兩天(5至6日)十大二手屋苑僅錄6宗買賣，按周大跌約50%，創5周新低。期間零成交屋苑增至5個，包括天水圍嘉湖山莊、紅磡黃埔花園。荔枝角美孚新邨、鰂魚涌太古城及康怡花園。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫情嚴峻，確診數字創單日新高，有睇樓客臨時取消睇樓，亦有業主擴闊議價空間，成交單位普遍錄得減價，他預料，二手成交數字將繼續在低位徘徊，待疫情緩和後才有機會逐步復甦。

港島區3大屋苑只有鴨脷洲海怡半島錄得成交。該行盧鏡豪指，該屋苑周末錄得一宗成交，其中1座中層C室，實用面積約629方呎，套三房間隔，望避風塘海景，以1,000萬港元易手，呎價約15,898元，買家為用家。原業主於2015年以808萬元買入單位，持貨約7年，帳面獲利192萬元，單位升值約24%。

中原柯勇亦稱，將軍澳新都城周末連錄兩宗買賣，項目1期2座低層F室兩房單位，實用面積約364方呎，原業主減價28萬元，以685萬元將單位賣出，呎價約18,819元。原業主2005年1月以152萬元買入單位，持貨約17年，帳賺533萬元，單位升值約3.5倍。

至於周末沙田第一城則錄一宗成交，該公司侯惠良表示，該盤31座中層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，以570萬元轉手，呎價約17,431元。原業主買入單位約10年，帳面獲利290萬元，物業升值逾一倍。