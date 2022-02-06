卓百德指港樓有四大不利因素　樓價最多跌1成

美國通脹升至近40年新高之後，終於迫使聯儲局面對現實，在上周「放鷹」考慮在三月加息。有「星級分析員」之稱的Portwood Capital董事總經理卓百德(Peter Churchouse)表示，在香港住宅回報本身已經很低的情況下，若香港跟加息將進一步收窄按揭貸款成本以及租金回報的差距，壓制「買磚頭」的意欲，加上樓市面臨多個不利因素，遂睇淡今年香港住宅市場，預計樓價今年會跌5至10%。

卓百德接受本報專訪時表示，預計美國聯儲局今年至少加息三次，美國雖不會重演80年代早期瘋狂加息的局面，但在港元與美元掛鈎下，香港是近乎無可避免要跟加。基本情景預計，美國今年全年加息幅度在75至125點子，按照目前聯邦基金利率0至0.25厘推算，到年底利率最多升至1.5厘。他估計，香港的按揭利率亦會上揚大概100點子。

他也表示，利率攀升下，美股今年可能出現顯著回調，進而拖累亞洲股市，所產生的負面財富效應將削減買樓的吸引力。香港的樓市雖不至於大冧，但需求將會轉弱，尤其是去年香港住宅成交量已創下10年新高，很多早前積聚的需求已經滿足，況且「過去一年見到大量的外籍人士、本地居民因為不同的原因離港……這對市場造成傷害」。

他補充，今年住宅的可售資源增加，當發展商預期樓價有一些壓力時，可能加快推盤，進一步讓樓價承壓。惟他相信，豪宅依舊有足夠需求支撐，料表現比一般住宅為好。

本港爆發的第五波疫情愈演愈烈，不僅讓本地社交距離措施延長，與內地通關更是遙遙無期，但是卓百德認為，比起住宅市場，今年更看好零售，因為零售業已接近這場陰霾的尾聲。

他稱，雖然中港兩地何時能夠完全通關仍有不確定性，對一些旅客區如尖沙咀的零售租金帶來龐大負面影響，但是民生社區的零售卻是合理地恢復，加上未見本地收租股的空置率飆升，相信零售業的最壞情況已過，大型零售商場舖租看升5至10%。

至於寫字樓市場料繼續維持弱勢，他指，過去兩年本地寫字樓租金疲軟，雖然似乎已經見底，不會重演20%跌幅的慘況，但租金向上空間也不大，主要因為今年還會有新一輪的供應，市場沒有足夠的需求吸收，預計寫字樓租金可能按年持平，或者最多跌5至8%。

他料東九龍、黃竹坑等地區的租金將承壓，但中環寫字樓最壞情況已過，空置情況已穩定下來。他補充，香港作為金融中心的地位仍是加分項，內地對外開放資本市場亦有利資金投資香港。若然內地公司自美國退市，回流香港，將會增加對寫字樓的需求。