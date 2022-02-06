內地版Zara門店數量暴跌9成　失敗原因係...

拉夏貝爾2017年「回A」時頗風光，同年底各品牌全國共設9,448家門店，不是直營的不夠1%。Inditex去年10月底在全球經營6,657家門店(按年減少7.5%)，據說理念是好門店就是好宣傳，因此廣告開支0.5%也沒有，其貴為西班牙首富的創始人奧爾特加認為「把廣告錢拿去提高性價比好過」。

可惜短短兩年後即2019年，拉夏貝爾的門店網絡已縮至4,878家，翌年底僅餘959家，A股被貼上「ST*」退市風險警示，上月25日再發盈警，預告去年續蝕6億至9億元人民幣(下同)，原因包括存貨減值約1.8億元。其後兩天再公布，迄今未審結或調解訴訟31宗，25宗公司是被告，涉案金額約4.2億元；還有145個銀行帳戶及17家子企股權被凍結，涉近8億元；4項去年底帳面值共逾16億元的物業遭查封。該企去年9月底已資不抵債約9.71億元。

日本服裝業專家齊藤孝浩曾在《UNIQLO對Zara》一書指出，Zara喜歡在市中心的優質甚至地標地段開大型店起宣傳效果，一例是搶租皇后大道中的中環旗艦店。拉夏貝爾則專攻百貨商場的專櫃，可是2018年業績承認「傳統百貨銷售渠道老化，客流下降」。

更大的問題是，拉夏貝爾兩個起家的主力品牌「La Chapelle」和「La Chapelle Sport(現稱Puella)」分別創立於2001年和2003年，2010至2017年期間集團多了約10個品牌，尤其是2014年在港上市後，可是此後3年兩個牌子的營業額分別錄得8.52%和7.04%的年均複合倒退率。Inditex除Zara外還有7個品牌，但1975年創立Zara後16年，才開始成立或收購其他品牌，最後一個是2008年。

拉夏貝爾創始人邢加興曾說，單一品牌做到Zara的規模需時數十年，所以公司也走多品牌路線。可惜結果似乎是滯銷，2017年集團的存貨周轉天數大增106天至219天。

一名聲稱拉夏貝爾是「老主顧」的面料廠商高層向內媒指出，陷入財困的內地品牌很大程度衰在早年盲目樂觀，以為造出來總能賣出去，採購面料又急，「採購人員今天過來，預感一件衣服能賣兩萬件，面料需求就是兩萬米，要3至5天趕工」，既推高成本，變成「蟹貨」就更麻煩。亦有學者指，以擴張掛帥是內企近年常犯錯誤，拉夏貝爾的下場是「服務和設計失去了風格和辯識度」。

該經理續回憶道，UNIQLO的「物理化學指標都是按照日(本)標(準)驗收，尤其是抗起毛球」，十分嚴謹。一些國內品牌也有類似要求，可是執行上大打折扣，而且比起質量控制更注重壓價。

太平鳥愈做愈旺

不過，曾在招股書直言「借鑑Zara等國際領先服飾品牌」的太平鳥卻愈做愈旺，股本回報率(ROE)2019年還是15.63%，比Inditex低8.98個百分點，可是在疫情蔓延全球的2020年升至19.23%，反觀Inditex驟降至僅7.51%，彎道超車！聯交所資料顯示，北向資金現持有太平鳥2.12%股份，比2019年底多1.58個百分點。

券商普遍認為，太平鳥早在2015年就率先將核心消費人群鎖定在「95後」，並活用年輕人愛用的網絡平台，門店職員亦會積極給顧客搭配好全身。該企前年存貨周轉天數縮短13天至168天，跟迅銷和Inditex等貨品銷售速度受累疫情變慢完全相反。

要留意的是，太平鳥幾個月前才再次因抄襲遭內地大批網民撻伐，但內媒仍報道該企門市周末照樣「人滿為患」。該企也相當揼本，推出與《火影》和《多啦A夢》的聯乘，更有國際名模劉雯擔當其設計，又與內地大學合作研發物料和培養設計師。

不過當然，太平鳥發圍的一大基礎是開店步伐克制得多，集團去年6月底各品牌的門店總數為4,760家，即拉夏貝爾高峰一半左右，比2016年底僅淨增481家，而且僅33%是直營。

齊藤孝浩指，Zara特性是最潮流款式從設計到出現在門店僅需4周，或許兩周後便會有依據店員反饋的改良版發售，這些改良版更是每季產品75%左右，目標4周售完，營造「不斷有新貨」和「不買便走寶」。Inditex比起成本更重視「迅速推上市」，以頻繁的空運爭取新貨兩日內送到世界各地。太平鳥則運用科技，現推進一個數碼化轉型項目整合市場需求洞察、精準設計、靈活供應和場景營銷等，期望明年完工。

話雖如此，內地經濟下行壓力加劇下，太平鳥股價近期也相當難看，已從52周盤中高位累瀉六成，尤其是該企上月發盈警，預告去年純利倒退約7%，末季更按年下滑逾七成，主要是前一年基數高、同店零售按年倒退之際，數碼化轉型和新增一批代言人推高營運開支。現時市場寄望太平鳥長遠在品牌建設和數碼化轉型有收成，並改以利潤做內部考核、降低直營店比重等。

Inditex也不是一勞永逸。綜合分析，首先逐漸成為消費主力的90後和「Z世代」更追求款式個性化，而且候任主席(奧爾特加的37歲的幼女Maria)和候任行政總裁都被指欠缺服裝業經驗。