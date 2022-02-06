銀行下調主要二手屋苑估價　多盤更連跌4個月

本港爆發第5波新冠肺炎疫情，銀行估價取態隨大市下滑。本網追蹤20個大型二手屋苑單位，過去一個月估價下挫所佔比例多達六成半，市區屋苑走勢較弱，其中鰂魚涌康怡花園單位估價按月挫約3.4%最傷。同時，有多個項目估價已連跌4個月，當中包括同區南豐新邨及將軍澳新都城等。

根據滙豐銀行網上資料，該批屋苑近月估價呈下滑趨勢，上月有13個屋苑錄得跌幅，以上述康怡花園跌勢最顯著，屋苑E座中層單位，實用面積約524方呎，本月初網上初步估價報約879萬元，較1月初約910萬元，一個月蒸發約31萬元。

事實上，該屋苑近日兩房做價已失守「8球」，單位為A座中層10室，實用面積約497方呎，早前以約790萬元售出，呎價約15,895元，售價為5個月低位，而上址屬屋苑本月暫錄唯一成交個案。

同區太古城估價更出現連跌局面，該盤順安閣低層單位，實用面積約580方呎，上月初估價約1,081萬元，按月下跌約32萬元，最新報約1,049萬元。而單位估價已連續3個月報跌，相比11月初約1,116萬元，期內累減約67萬元或約6%。

另一個跌勢較急屋苑為西九龍宇晴軒，樓盤2座一個實用面積約501方呎高層單位，估價一個月下跌約31萬元，本月初錄約1,016萬元，亦為連跌兩個月，累減約3.7%。

香港置業曾家輝表示，連同上述樓盤在內的長沙灣四小龍屋苑，本月至今亦只有泓景臺錄得一宗成交。他指出，近期放盤業主未有特別調減叫價，但議價空間則較上月增加約1至2個百分點，一般提供約2至3%議幅，至於買家取態較為觀望，睇樓活動較之前減少。

新界屋苑則以東涌海堤灣畔估價出現較大跌幅，該屋苑2座低層單位，實用面積約846方呎，網上初步估價按月下跌約2.5%，最新錄約1,001萬元，已連跌兩個月。

不過，有4個屋苑估值已連跌4個月，其中南豐新邨2座高層，實用面積約516方呎，最新估值約903萬元，按月低約2.5%，4個月累挫約6%。至於新都城2期2座低層戶，實用面積約538方呎，單位估價本月報約878萬元，亦按月跌約2.4%，自去年10月至今累跌5.4%。另外，西九龍碧海藍天及紅磡黃埔花園單位估價也連挫4個月。

此外，有7個估價未有下挫的屋苑，都只能力保不失，包括沙田第一城、天水圍嘉湖山莊、荔枝角美孚新邨等大型屋苑，單位估價走勢按月持平。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，近月樓價向下調整，自9月至今已累跌約4%，銀行估價跟隨大市向下，估計2月份估價仍有機會下跌。他又指，在減價盤增加下，市場交投有所回升，但仍要視乎疫情能否受控，若3月份疫情回穩，預計到4、5月樓價有望出現回升情況。

主要二手屋苑估價按月變化

屋苑◢實用面積(方呎)◢本月初估價(萬元)◢按月變幅(%)

康怡花園E座中層◢524◢879◢-3.4

宇晴軒2座高層◢501◢1,016◢-3.0

太古城順安閣低層◢580◢1,049◢-3.0 3

海堤灣畔2座低層◢846◢1,001◢-2.5

南豐新邨2座高層*◢516◢903◢-2.5

新都城2期2座低層*◢538◢878◢-2.4

沙田中心佳寧大廈低層◢301◢543◢-2.0

得寶花園A座高層◢282◢604◢-0.7

麗港城18座高層◢517◢830◢-0.5

碧海藍天1座高層*◢499◢971◢-0.4

黃埔花園2期16座低層*◢466◢821◢-0.2

蔚藍灣畔5座中層◢507◢843◢-0.2

海怡半島2座高層◢526◢957◢-0.2

沙田第一城16座高層◢327◢637◢無變化

美孚新邨3期百老匯街68號高層◢863◢1,207◢無變化

嘉湖山莊樂湖居6座高層◢548◢619◢無變化

淘大花園C座高層◢375◢699◢無變化

新港城J座高層◢338◢724◢無變化

映灣園3座中層◢494◢755◢無變化

維港灣6座中層◢457◢1,005◢無變化

*估價連跌4個月