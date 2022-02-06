歐債負利率時代即將終結　全球迎來收水浪潮？

隨通脹升溫，各國央行都有加息壓力。就連歐洲，在這個長期需要付款持有債券的地區，負孳息率亦逐步成為瀕臨滅絕的物種。

外媒報道，過去一周，隨交易員加快押注歐洲央行將收緊政策以應對創紀錄通脹，大量債券孳息率已經變為正值。市場估計，歐洲央行將於2022年將存款利率提高50個點子，將是近八年來首度將存款利率提升至0%。

同時促使對歐洲央行政策敏感的短期債券進一步下跌，德國、荷蘭及瑞士的5年期債券利率於上周五(4日)創出多年來首次遠高於零的水平。歐洲佔據全球負利率債券總量約半數，目前其規模是2019年以來的最低水平，且勢將持續萎縮。

ING Groep NV的高級利率策略師Antoine Bouvets說，「德國2年期國債孳息率將很快轉為正值，」表明負孳息率債務時代已經接近尾聲。

在歐洲央行會議之後，僅在周四(3日)負孳息率債券就減少近三分之一，創下有史以來最大單日跌幅。過去一周，歐洲所有主要經濟體的5年期國債孳息率都轉為正值。下一步將是3年期國債孳息率，可能只有德國、法國和荷蘭的國債仍保持負值。

「在去年負孳息率債券的頂峰時期，一些投資級債券行業的投資性不足，因為負收益債的數量遠多於正收益債，」 美國銀行策略師Barnaby Martin等人在一份報告中寫道，包括零售，科技和汽車行業。而隨着負利率消失，對上述行業債券的需求可能會恢復。

另荷蘭央行行長暨歐洲央行管理委員會委員克諾特(Klaas Knot)表示，個人認為在今年第四季加息是有可能的，第二次加息可能在2023年初進行。更指無論何時加息，前兩次加息很可能會接踵而至。