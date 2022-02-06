藍灣半島海景三房售1000萬　比兩年前平13%

農曆新年過後樓市成交逐步恢復，多個屋苑「開齋」錄虎年首宗成交，其中小西灣藍灣半島套三房以1,000萬元售出，較逾兩年半前同類成交跌價150萬元。另長沙灣泓景臺亦順利發市，有套三房以1,128萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山梁淑儀表示，北角港運城3座高層D室，實用面積約535方呎，兩房間隔望山景，獲區外換樓客以約1,200萬元承接，呎價約22,430元。原業主早於1996年9月以470萬元購入單位，持貨至今帳面獲利730萬元，升值近1.6倍。

●美聯陳子雄表示，小西灣藍灣半島錄本月首宗買賣，屋苑6座中層E室，實用面積約579方呎，為海景套三房，以1,000萬元成交，呎價約17,271元。資料顯示，一個樓層稍低於上址數層的同室單位，2019年6月曾以1,150萬元成交，相比下今次成交單位樓層較高，但做價低出150萬元。

●中原盧宏基表示，西半山君德閣高層D室，實用面積約705方呎，三房套連套房間隔，享山景，以1,725萬元易手，呎價約24,468元。原業主於2014年以1,248萬元買入單位，持貨8年帳面獲利477萬元。

●香港置業張偉倫指出，西半山御林豪庭低層C室，實用面積約354方呎，一房間隔望園景，業主以約845萬元放盤，1個月後獲外區客洽詢，雙方議價後減價32.2萬元，以約812.8萬元易手，呎價約22,960 元。

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九龍區

●美聯黃季麟表示，九龍塘又一居12座地下連花園戶，實用面積約797方呎，連151方呎花園，套三房間隔，成交價約1,628萬元，折合實用呎價約20,427元。

●香港置業曾家輝指出，長沙灣四小龍屋苑錄虎年首宗成交，單位為泓景臺5座低層F室，實用面積約658方呎，三房連套房間隔，成交價1,128萬元，呎價約17,142元。

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新界區

●美聯黃錦瀚表示，沙田第一城20座中層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，獲用家以約550萬元承接，呎價約16,820元。原業主於2010年6月以約179萬元購入單位，是次轉手帳面大幅獲利約371萬元，升值逾2倍。

●世紀21柏宇黃學宇表示，大埔居屋景雅苑B座高層5室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價528萬元，新買家為區內上車客，呎價約13,167元。

●中原陳鴻霆表示，受疫情影響，樓市交投略為放慢，馬鞍山海濤居4座中層H室，實用面積約649方呎，三房間隔，開價約960萬元，議價後以930萬元易手，呎價約14,330元。

●中原柯勇表示，將軍澳首都錄虎年首宗租賃成交，單位為3座右翼中高層A室，實用面積約716方呎，套三房間隔，享內園景，成交月租2萬元，折合實用呎租約27.9元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋景新臺1座高層F室，實用面積約644方呎，三房間隔，以590萬元未補價第二市場價售出，呎價約9,161元。原業主於2008年以約143.9萬元購入上址，是次轉手帳面獲利約446.1萬元， 單位升值超過3倍。

●祥益黃文樂稱，屯門寶怡花園1期中層A室，實用面積約480方呎，兩房間隔， 1月中叫價580萬元，累減16.2萬元，以563.8萬元易手，呎價約11,746元。原業主於2013年以約290萬元購入上址，是次轉手帳面獲利約273.8萬元。

●美聯方吉和表示，東涌映灣園第1座低層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，以「意頭價」618萬元獲用家承接，呎價約12,664元。

●利嘉閣蔡庭勇指出，將軍澳晉海1B座低層B室，實用面積約624方呎，三房間隔，外望開揚海景，新近以1,076萬元易手，呎價約17,244元。原業主於2017年10月以約815萬元購入單位，現轉手帳面獲利261萬元或約32%。