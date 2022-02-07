周樂樂：A股有望迎來升勢　關注新能源車光伏

上周春節假期，A股全周休市。上周五2月4日，港股虎年首個交易日大幅上漲，恒指漲3.24%，其中，科技指數漲3.05%。汽車、非必需消費股領漲，其中，港股新能源汽車造車新勢力企業漲幅較大，主要原因為1月交付數據強勢，按年大幅上漲，景氣度高。

國內政策方面，1月下旬以來央行已高頻釋放寬鬆信號，相繼下調MLF利率和1年期、5年期LPR，充分發揮貨幣政策的作用。此外，結合此前央行在2022年年度工作會議中提及的「經濟穩定的貨幣金融政策」思路，筆者認為，1月份央行的寬鬆政策操作並非終點，在穩經濟的目標之下，一季度再次降準仍然可期。雖然A股的政策底已經形成，但是市場情緒仍需修復，A股的市場底估計還要一段時間才會出現。在這段時間可以把更多精力放在跟蹤公司的業績上面。據2021年報業績預告，全A業績增速環比改善。從已披露業績預告的公司來看，以2020年為基準，全A 2021年第四季業績增速中位數為50.00%，大幅超過第三季。從具體行業來看，業績超預期個股數量佔比在A股排名靠前的行業包括銀行業，非銀行金融、煤炭、基礎化工、有色金屬等。

國內春節假期期間，美股周一至周三連升三日，主要原因係機構普遍認為美股已經基本調整到位，儘管變異病毒Omicron存在不確定性，但經濟陷入衰退的風險很低，公司盈利仍保持強勁，美股未來幾個月持續下跌的風險並不高。同時美國聯儲局亦釋放鴿派信號，認為經濟恢復速度並未如預期般順利，一些聯儲局成員評論稱他們不希望即將加息的舉措擾亂金融市場，而且幾乎沒有人有一次加息50個基點的意願。上周四英國央行因通脹憂慮而加息，歐央行也表示憂慮通脹，疊加科技股業績不及預期導緻美股走弱，但上周五港股卻強勢收漲。顯示聯儲局溫和言論仍能對短期的金融市場有支撐。

展望節後行情，外資機構對中國股市保持較為樂觀態度，一方面中國可能是2022年唯一保持政策寬鬆的主要經濟體，利於風險資產價格的上漲，另一方面低估值令中國股市更具吸引力，反彈空間相對更大。2022年虎年，A股大幅上漲的可能性雖然偏低，但是結構性行情依然值得期待。建議關注政策扶持的高景氣度行業，如新能源車、光伏、半導體、軍工等，依然有較好的賺錢效應。

勝利證券副首席運營官 周樂樂