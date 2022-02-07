納指升1.5%　油價再創逾7年高位

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.45；港匯處7.7873；離岸人民幣(CNH)見6.3599；美元兌日圓報115.28；歐元企1.1454；英鎊處1.3535。金價報1,809美元。布油報92.84美元；紐油徘徊於91.7美元。道指期貨微升。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水70點。

●美國股市上周五(4日)個別發展，道指收報35,089點，跌21點或0.06%；標指收報4,500點，升23點或0.52%；納指收報14,098點，升219點或1.58%。

●1月份美國新增非農業職位仍高達46.7萬個，增幅遠超預期的僅15萬個，增幅最大的行業為休閒和款待，增職15.1萬個，而去年12月份的數字更由僅19.9萬個大幅向上修訂至51萬個。

●港股ADR指數上周五無方向，按比例計算，收報24,601點，升28點或0.38%。

●即月恒生指數夜期上周五收報24,584點，升41點，高水11點，成交24,507張。

●紐約期油上周五一度升至每桶93.17美元，是2014年9月以來最高，收報每桶92.31美元，升2.04美元或2.3%，全周累升6.3%。倫敦布蘭特期油曾觸及每桶93.7美元的2014年10月以來高位，收報每桶93.27美元，升2.4%，全周累升3.6%。

●外媒報道，世界上最大的集裝箱船之一的孟買馬士基號(Mumbai Maersk)，於2月2日在不來梅港附近的淺水區擱淺後，目前已重新浮起，並可以從現場以有限的機動性航行。

●美國眾議院上周五通過了《美國競爭法》，該法案將投入520億美元用於美國的半導體製造、研究和設計，並幫助美國在這方面與中國競爭。

●紐約4月期金上周五收報每安士1,807.8美元，升0.2%，全周計累升逾1%。

●沙特阿拉伯計劃尋求出售其國家石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)約2.5%股份，市值達500億美元，遠高於該公司在2019年上市所籌集的294億美元。

●英國富時100指數上周五收報7,516點，跌12點或0.17%；法國CAC指數收報6,951點，跌54點或0.77%；德國DAX指數收報15,099點，跌268點或1.75%。

●美國前財長薩默斯(Larry Summers)警告，面對通脹升溫的形勢，投資者需要為美國聯儲局在年內剩餘7次會議上全部加息，甚至是一次性加25個點子以上的可能性做好準備。

●本港物流平台GOGOX已通過聯交所上市聆訊，傳集資最多39億港元。